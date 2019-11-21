Владимир Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия скоростной трассы М-11 между Москвой и Петербургом. Об этом заявил специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, торжественный запуск в эксплуатацию будет произведен «в конце этого месяца».

Напомним, что протяженность трассы М-11 составляет 669 км. Строительство трассы началось в 2012 году. Генподрядчиком выступила турецкая «Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi». Проезд по магистрали платный. Стоимость проезда по скоростной платной автодороге М-11 «Москва – Петербург» составит в среднем в 1,3 – 2 тыс. рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера. Северо-Западное управление Ростехнадзора на днях подтвердило готовность автомобильной дороги.