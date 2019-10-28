Стала известна стоимость проезда по трассе М-11 «Москва – Петербург»

Стоимость проезда по скоростной платной автодороге М-11 «Москва – Петербург» составит в среднем в 1,3 – 2 тыс. рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера, позволяющего оплатить проезд без остановки. Об этом со ссылкой на проект приказа ГК «Автодор», сообщают «Известия».

Отмечается, что на разных участках трассы в зависимости от протяженности поездки цена будет варьироваться. Например, от Петербурга до Твери в выходные за наличные можно будет доехать за 1150 рублей.

При этом нововведение коснется только легковых автомобилей 1-й категории (высотой до 2 м, а также мотоциклов). Для среднегабаритных автомобилей выше 2 м, в том числе с прицепом, пикапов, мини-фургонов цена проезда от Москвы до Петербурга составит 2030 руб., с транспондером — 1521 руб. Водителям 3-й и 4-й категорий (грузовики и автобусы) за проезд придется заплатить 2710 и 3980 руб. соответственно.

Напомним, что полностью открыть новую трассу М-11 «Москва – Петербург» планируется в ноябре.