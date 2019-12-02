Русская люстра грузинской демократии

В Тбилиси опять антиправительственные митинги, которые превращаются в войну нервов и негативных рейтингов. Самое время задуматься: могут ли процессы закончиться революцией, вернется ли в Грузию Михаил Саакашвили и почему антиквариат в резиденции президента интересует обывателей больше, чем смена избирательной системы?
Мы тут, в Грузии, обычно гордимся тем, что не оставляем попыток улучшить свою демократию. Началось все в 2012 году, когда правящая партия признала поражение на выборах, создав прецедент на постсоветском пространстве. По правде говоря, тогда положение обязывало — не сменилась бы власть, не было бы у Грузии ни Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, ни такой практичной вещи, как безвизовые поездки в Европу.
Потом все тоже шло по плану — в прошлом году вся власть окончательно перешла к парламенту. Президент у нас больше не президент, а так, символ. Никакого единоличного управления. Когда недовольный Михаилом Саакашвили народ в 2012 году выбрал не его, а миллиардера Бидзину Иванишвили, расхожим стало выражение: «Если понадобится, прогоним и этого». Предполагалось, что на выборах.
И вот это время пришло. К завершению второго срока «Грузинской мечты» все повторяется — только если раньше оппозицию собирал Иванишвили, то сегодня вся оппозиция сплотилась, чтобы противостоять ему.
Кризисы по осени считают
Год назад, перед вторым туром президентских выборов Иванишвили пришлось записать обращение к населению, в котором он просил дать ему год, чтобы исправить ситуацию в стране. Это подействовало — выборы выиграла Саломе Зурабишвили, которая очень демократично была названа независимым кандидатом, несмотря на то что правящая партия потратила на ее кампанию несколько десятков миллионов.
Потом был еще один кризис — в июне, когда народ хлынул на улицу, оскорбившись приездом российского коммуниста Сергея Гаврилова. Иванишвили моментально признал, что приглашать в парламент российского политика на фоне отсутствия дипломатических отношений между Россией и Грузией и чуть ли не ежедневных сообщений о похищениях грузин в Цхинвальском регионе было плохой идеей. Тогда масштаб и искренность протеста так напугали власти, что Иванишвили сделал неожиданное заявление — согласился на требование оппозиции провести реформу избирательной системы. Об этом и он, и члены его партии заявили официально и даже торжественно. Во имя развития демократии.
Лето сменила осень, и вдруг в ноябре в парламенте произошел скандал: законопроект, написанный «Грузинской мечтой» о смене избирательной системы, поддержала оппозиция, но провалили сами же депутаты правящей партии.
Получается, что Иванишвили обошелся с оппозицией, как Остап Бендер, который швырялся шахматной доской в керосиновую лампу на турнире в Васюках.
По официальной версии, во всем опять была виновата демократия — на этот раз внутрипартийная. Было объявлено, что взбунтовались депутаты-мажоритарии.
Это именно те мажоритарии, отмены выборов которых добивается оппозиция. И все потому, что теоретически демократичный способ выбора депутата — им может стать любой кандидат, не обязательно от политической партии — на практике превратился в Грузии в фарс. Как правило, в таких округах уже многие годы баллотируются и побеждают одни и те же влиятельные люди, которые переходят из одной правящей партии в другую.
Таких депутатов целых 73 в парламенте, где 150 мест. На последних выборах «Грузинская мечта» получила только 48 процентов голосов по партийным спискам. Зато победа практически во всех мажоритарных округах обеспечила ей в итоге 115 мест в парламенте — конституционное большинство.
Оппозиция считает это несправедливым, но в правящей партии резонно указывают, что и прошлые власти ничего не сделали для того, чтобы исправить эту систему. В общем, «не жили богато, нечего и начинать».
Но оппозиция начала и для начала объединилась. Больше 20 партий — весь политический спектр. Вряд ли в Грузии надеялись увидеть за одним столом лидера «Национального движения» Григола Вашадзе и экс-спикера Нино Бурджанадзе, которую традиционно обвиняют в пророссийских настроениях, но это произошло. Чего только не сделаешь ради демократии!
Теперь оппозиция требует срочно провести избирательную реформу, а иначе грозится акциями гражданского неповиновения, которые могут, как они надеются, привести к досрочным выборам.
В оппозиции знают, что власти боятся крупных протестов, и не очень довольны такими цифрами,— в Тбилиси видели и более многочисленные митинги. К тому же протесты мирные, все кафе на Руставели работают, на акциях поют и танцуют, подчеркнуто не сопротивляются полиции даже во время задержаний.
Устраивать пикеты возле парламента обычно остается только несколько тысяч человек, с которыми уже два раза за считанные минуты справлялся полицейский спецназ. Между тем все эти действия вписываются в план по нагнетанию протестных настроений — лидеры манифестаций каждый день в новостях, и зрители уже привыкли, что правительство оправдывается, а значит, власть пошатнулась. Оппозиция пока держится сплоченно и полна решимости продолжать протесты, небольшие — ежедневно, крупные — периодически.
«Мечту» уже покинули около 30 депутатов, последние 12 — сразу после того, как законопроект провалился. Выхода из кризиса пока не видно. Если так продолжится достаточно долго, у оппозиции есть шанс выиграть у власти выборы по любой системе.
Почему революции не будет
Говорить о революционном сценарии сегодня в Грузии не берутся даже самые радикальные ораторы. Во-первых, за действия, весьма условно напоминающие призывы свергнуть власть, уже привлечены к уголовной ответственности некоторые лидеры оппозиции. Во-вторых, оппозиция хоть и объединилась, но ярко выраженного лидера у нее нет, а значит, нет личной ответственности, нет харизмы, нет того, за кем народ может идти на условные «баррикады».
Здесь настало время поговорить о Михаиле Саакашвили, который периодически подбадривает своих сторонников обещаниями вернуться в Грузию, которую он покинул в 2013 году — к слову, после полного окончания своего президентского срока. В партии «Национальное движение», чьим лидером Саакашвили остается, уже поняли, что «фактор третьего президента» следует использовать осторожно, как ядерную реакцию. Безусловно, в Грузии есть значительное и практически постоянное число людей, которые хотят, чтобы Саакашвили вернулся, а вместе с ним и те годы его правления, когда в стране осуществлялись реформы и крупные инфраструктурные проекты. Однако почти такая же часть общества категорически против его возвращения и только из-за этого готова поддерживать власть «Мечты».
Реалисты говорят, что Саакашвили вряд ли вернется в Грузию даже в случае победы оппозиции на выборах в качестве какой-либо ключевой политической фигуры — пусть его партия и самая крупная, действовать ей придется в коалиции. Между тем почти все другие оппозиционеры пришли в это объединение совсем не для того, чтобы увидеть Саакашвили в качестве нового премьер-министра.
Если верить весьма настойчивым слухам, Михаил Саакашвили сейчас не меньше, чем протестами в Тбилиси, интересуется политическим раскладом в Киеве, да и сам может стать в этом раскладе «тузом». Проще говоря, если в ближайшее время Саакашвили снова станет важным украинским политиком, то даже если в Тбилиси сменится власть, он будет приезжать на родину исключительно в гости.
Третья причина, почему революции не будет,— идею выборной системы трудно «продать». Приходится признать, что жизненно важный для государства вопрос не вызывает особых эмоций у обычных людей. Трудно объяснить и не потеряться в дебрях демагогии, как смена системы выборов отразится на реальной жизни.
«Почему сегодня люди не выходят на акции? Потому что сегодня их беспокоят другие проблемы. Другие проблемы важнее, и уладить их для них важнее, чем избирательная система»,— сделал вывод мэр Тбилиси Каха Каладзе, и с ним трудно не согласиться.
Зато обывателю можно и не напоминать о том, что никаких улучшений в решении этих «других проблем» «Мечта» так и не добилась. Да, спасибо безвизу — теперь десятки тысяч грузин выезжают за границу на заработки. Практически вся Грузия живет сегодня на переводы родственников из-за рубежа — из России и Евросоюза. За год эта цифра составляет до 1 млрд долларов, а это можно сравнить с общим годовым объемом иностранных инвестиций или с пятой частью доходной части бюджета страны.
В целом же Грузия импортирует более половины потребляемых продуктов питания, а за них надо платить валютой, как и за лекарства. Все это вызывает неизбежный рост цен. При этом курс лари в октябре рухнул до исторического минимума — 2,97 лари за доллар.
Весь этот процесс никак не на руку правительству — грузинские деньги начали обесцениваться как раз в период правления «Мечты», до этого курс лари никогда население не беспокоил, потому что, как приклеенный, составлял 1,66 c незначительными колебаниями. Даже тогда, когда оппозиция месяцами протестовала против Саакашвили.
Сегодня все экономические проблемы правительство объясняет выступлениями оппозиции и вытекающими из них российскими туристическими санкциями.
Однако правительству все труднее объяснить, почему сокращается поток зарубежных инвестиций, почему запаздывают обещанные инфраструктурные проекты, почему не строится «проект века» — новый черноморский порт Анаклия.
Президент и антиквариат
И все же есть вещь, которую электорат в Грузии обсуждать обожает,— это расходы должностных лиц. Например, у теории выборов нет и трети эффективности недавнего телесюжета о том, как президент обставила свою новую резиденцию.
История началась с того, что Саломе Зурабишвили отказалась работать в построенной Саакашвили резиденции в Авлабаре. Пятый президент поселилась на другом берегу Куры, на улице Атонели. «Более скромный» особняк сначала ремонтировали (это обошлось в 10 млн долларов), а потом стали обставлять. И вот общественность с удивлением узнала, что эта обстановка обошлась в 2 млн 800 тысяч лари (около 933 тысяч долларов). За все было заплачено из Резервного фонда — как за какое-нибудь стихийное бедствие.
По желанию Зурабишвили — уроженки Парижа, резиденцию обставили европейской и русской антикварной мебелью. Покупка и реставрация гарнитуров обошлась почти в 500 тысяч долларов. Самым дорогим предметом среди декораций стала люстра XVIII века, изготовленная на российском императорском заводе,— 59?тысяч долларов.
На критику в СМИ в администрации не отреагировали — напротив, здесь гордятся тем, что так недорого скупили подержанную мебель, и называют это «сохранением культурных ценностей», хотя среди приобретенных на бюджетные деньги предметов нет ни одного, сделанного в Грузии. Теперь в Тбилиси шутят, что резиденция Зурабишвили может составить конкуренцию Сухому мосту — известному всем туристам тбилисскому блошиному рынку.
Кстати, за прошедший год президент возглавила негативный рейтинг — ее не одобряют 70 процентов опрошенных. У самого Иванишвили дела обстоят немногим лучше — его деятельность не нравится 57 процентам. Эти цифры содержатся в данных опроса американской организации IRI (Международный республиканский институт) за сентябрь-октябрь, проведенного, заметим, еще до демарша с избирательной системой.
Социологи утверждают, что сегодня люди в Грузии стали меньше ходить на митинги из-за интернета, зачем стоять на холоде, когда в Facebook по телевизору — прямые трансляции с лучших ракурсов. В «Грузинской мечте» помнят урок президентских выборов и знают: если люди не ходят на площадь, это еще не значит, что они поддерживают власть.
Опрос IRI выявил опасную для правительства картину: голосовать за «Грузинскую мечту» прямо сейчас готовы только 23 процента опрошенных, а вся остальная оппозиция в сумме получает 41 процент. Видимо, в «Мечте» наглядно представили себе такое соотношение мест в парламенте и поняли, что проводить выборы по пропорциональной системе еще слишком рано. Поэтому в команде Иванишвили не просто отказались от пропорциональной системы на выборах в 2020 году, но на днях пообещали провести еще и плебисцит, чтобы выяснить, действительно ли народу так нужен переход на эту самую систему. Обсуждается и возникший в партии «альтернативный вариант»: переход на чисто мажоритарную систему, то есть в каждом округе побеждает только один человек, и именно он попадает в парламент.
Так что может случиться, что демократия так сильно восторжествует, что отменят и то положение конституции, в котором записано, что выборы парламента в 2024 году уже точно должны пройти по исключительно пропорциональной системе. Эти поправки «Грузинская мечта» родила во время конституционной реформы после долгих и мучительных консультаций с Венецианской комиссией. Но при чем тут какая-то комиссия Совета Европы, если демократия — это воля народа. Она вдруг может проявиться и через плебисцит. Недаром ведь Иванишвили часто заявляет, что жизнь в Грузии наладится где-то к 2030 году…
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