Европа ворчит под грузом грузин

Власти Германии депортировали на родину очередную партию грузинских нелегалов, большинство из которых просили убежища, ссылаясь на «невыносимые условия жизни» на родине. Руководство государств—членов ЕС открыто выражает недовольство неестественно высоким процентом грузин среди всех соискателей убежища. Но Тбилиси пока не удается перекрыть поток нелегальных мигрантов из Грузии, которые попадают в Европу, пользуясь действующим с 2017 года безвизовым режимом.

О деталях очередной массовой депортации граждан Грузии из ФРГ сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. По данным издания, на этот раз речь шла о 41 человеке, 34 из них ранее подали прошение об убежище, ссылаясь на то, что живут в стране, «частично оккупированной Россией», где нет возможности «найти работу и получить квалифицированную медицинскую помощь». Всем соискателям в их просьбах было отказано. Депортация осуществлялась за счет грузинского бюджета: механизм реадмиссии предусмотрен соглашением «О безвизовом режиме между ЕС и Грузией», вступившим в силу в марте 2017 года. Согласно документу, граждане Грузии могут находиться в государствах Шенгенского соглашения 90 дней в течение 180-дневного периода.

За неполные три года после введения безвизового режима им воспользовались около 700 тыс. грузинских граждан. Каждый пятый не вернулся в положенный срок на родину, то есть с большой вероятностью остался в Европе.

При этом часть нелегалов пополняет ряды криминальных групп, промышляющих в Европе квартирными кражами.

Миграционные и правоохранительные органы государств ЕС все чаще прибегают к высылке грузин. Так, в 2018 году ФРГ депортировала 531 человека, Франция — 273, Австрия — 166, Бельгия — 108, Швейцария — 84 человека. В том же году 9745 грузин «добровольно-принудительно» уехали из ЕС, после того как соответствующие службы их предупредили о неминуемости депортации, в случае если они останутся на нелегальном положении в Европе.

Высокий процент грузинских просителей убежища вызывает недовольство руководства европейских стран. В ходе недавней встречи с главой МВД Грузии Вахтангом Гомелаури его французский коллега Кристоф Кастанер выразил недоумение в связи с тем, что Грузия «вышла на первое место по числу соискателей убежища во Франции». Французский министр назвал это «аномалией», напомнив, что Париж признал Грузию «безопасной страной», где граждане могут получать государственные услуги (в том числе медицинскую помощь) «на том же уровне, что и во Франции, но при этом даже дешевле».

Господин Кастанер отметил, что 97% прошений о предоставлении убежища «не удовлетворены и такая практика в отношении граждан Грузии будет продолжаться».

С сентября, в соответствии с соглашением между правительствами двух стран, во Франции находятся грузинские офицеры полиции. Аналогичных договоренностей МВД Грузии достигло с руководством ФРГ и ряда других государств Европы. Главная цель — борьба с нелегальной эмиграцией и «грузинским криминалом». В то же время представители европейских пограничных служб постоянно дежурят в аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси, отказывая некоторым грузинским гражданам в праве выехать из страны в ЕС.

Но и эти меры не помогают снизить поток нелегальной эмиграции и просителей убежища. Как заявил “Ъ” грузинский политолог Иосиф Цинцадзе, «до тех пор, пока у людей есть возможность воспользоваться безвизовым режимом, чтобы осесть в вожделенной Европе, они этой возможностью будут пользоваться». А у руководства ЕС, по мнению господина Цинцадзе, «рано или поздно лопнет терпение, и они отменят нынешний режим».

Первый шаг на пути к этому уже был анонсирован: с 2020 или 2021 годов ЕС введет режим «предварительной электронной регистрации» для граждан Грузии, желающих посетить государства Шенгенской зоны.

До поездки им придется загружать на специальный сайт все те документы (например, выписку с банковского счета и справку с работы), которые раньше были необходимы для получения шенгенской визы.

Георгий Двали, Тбилиси