Оппозиция Грузии обратится за советом в Европу

Проигрывая властям в противостоянии на улицах Тбилиси, грузинские оппозиционеры намерены добиваться своих целей и иными методами. Во вторник противникам правящей «Грузинской мечты» (ГМ) не удалось блокировать здание парламента. Единственное, что они смогли организовать,— это «коридор позора», через который в здание проходили депутаты от правящей партии. Власти по-прежнему не намерены выполнять главное требование оппозиционеров — переходить на «немецкую модель» подсчета голосов на выборах. На этом фоне, как стало известно “Ъ”, оппозиционеры начали подготовку обращения в Венецианскую комиссию — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы.

Грузинской оппозиции во главе с «Единым национальным движением» экс-президента Михаила Саакашвили и партией «Европейская Грузия» во вторник не удалось блокировать работу парламента. Протестующие заняли позиции у здания вечером в понедельник (см. “Ъ” от 26 ноября), но на следующее утро силовики их оттуда оттеснили.

Между тем оппозиционеры не признают своего поражения. Уже после того как демонстрантов оттеснили от парламента, основатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил журналистам: «Клоунам российского олигарха Иванишвили (лидер ГМ Бидзина Иванишвили.— “Ъ”) придется позорно прокрадываться в парламент под охраной спецназа». По большому счету он оказался прав. К полудню, когда депутаты от ГМ стали собираться на пленарное заседание, ворота и двери уже были разблокированы, но демонстранты все еще стояли неподалеку.

Членам парламента приходилось пробираться в здание под свист протестующих и вопросы журналистов оппозиционных СМИ: не стыдно ли им с опаской красться в парламент?

Тем не менее на заседании лидеры ГМ подчеркнули: даже если им придется ежедневно проходить через «коридоры позора», они не пойдут на уступку оппозиции по главному вопросу. Противники ГМ, напомним, добиваются перехода на полностью пропорциональную систему выборов вместо нынешней смешанной. Примечательно, что законопроект о соответствующих поправках к конституции разработала сама фракция «Грузинской мечты», но набрать нужное количество голосов он так и не смог — его не поддержали депутаты-одномандатники.

После этого оппозиционеры предложили вариант, не предполагающий изменения конституции: сохранение смешанной избирательной системы, но переход на «немецкую модель» подсчета голосов, которая считается более справедливой. Однако власти отвергли и его.

Представители ГМ убеждены, что истинная цель оппозиционеров — не избирательная реформа, а госпереворот.

По словам главы парламентского большинства Георгия Вольского, дискомфорт, связанный с нынешними протестами,— это «ничто по сравнению с ужасом», который ждет страну, если Михаил Саакашвили и его партия вернутся во власть.

Оппозиционеры, в свою очередь, намерены отстаивать свои интересы в международных институтах. Как сообщил “Ъ” лидер Республиканской партии Давид Бердзенишвили, в ближайшее время законопроект о переходе на «немецкую модель», разработанный оппозиционерами, будет отправлен в Венецианскую комиссию. Если она сочтет проект соответствующим основному закону Грузии, это станет сильным аргументом в споре с представителями ГМ.

Георгий Двали, Тбилиси