МТС ведет переговоры о продаже «Vodafone Украина»

Телекоммуникационная группа МТС ведет переговоры о продаже своей дочерней компании «Vodafone Украина», рассказал президент МТС Алексей Корня. Он отметил, что «никаких договоренностей, о которых мы готовы были бы заявить, нет».
«Мы смотрим на эту историю, как и на нашу кросс-территориальную историю, оппортунистически: если есть интересные возможности — мы их рассматриваем. В данном случае это рассматривается. Если будет достигнута какая-то договоренность, мы сообщим»,— цитирует его RNS.
«Vodafone Украина» занимает в стране второе место по числу абонентов, компания обслуживает более 19 млн человек. В октябре Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанской компании Bakcell приобрести «Vodafone Украина».
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