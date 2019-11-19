МТС ведет переговоры о продаже «Vodafone Украина»

Телекоммуникационная группа МТС ведет переговоры о продаже своей дочерней компании «Vodafone Украина», рассказал президент МТС Алексей Корня. Он отметил, что «никаких договоренностей, о которых мы готовы были бы заявить, нет».

«Мы смотрим на эту историю, как и на нашу кросс-территориальную историю, оппортунистически: если есть интересные возможности — мы их рассматриваем. В данном случае это рассматривается. Если будет достигнута какая-то договоренность, мы сообщим»,— цитирует его RNS.