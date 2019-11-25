Клинцевич: Европу реально кошмарит США, а не Россия

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал позицию главы Генштаба ВС Украины Руслана Хомчака по поводу Крыма. Ранее он заявил, что территория нужна России как база, чтобы «кошмарить» Европу и северную Африку, а не как место отдыха для россиян.

«Россия — не Сан-Марино, и в силу географического положения, истории не может не решать геополитические задачи… Он (Руслан Хомчак.— “Ъ”) одновременно не задается вопросом, что забыли военные США в Европе. Вот кто реально «кошмарит» — и не только Европу, но весь мир»,— написал господин Клинцевич в Facebook. По его мнению, Россия только обеспечивает свою безопасность.

Также сенатор сказал господину Хомчаку, что Крым — это российская территория. «И мы в отличие от американцев находимся у себя дома»,— считает он.

Россия заявила о присоединении Крыма 18 марта 2014 года. После этого на страну наложили санкции. Их продлеваются каждый год.

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