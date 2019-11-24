Главнокомандующий ВС Украины: Крым нужен России, чтобы «кошмарить» Европу

Крым России нужен не как место привлечения туристов, а как мощная военная база, цель которой «кошмарить» государства Европы и Северной Африки, уверен главнокомандующий Вооруженных сил (ВС) Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

«Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна кошмарить всю Европу и северную Африку»,— сказал украинский военный в интервью изданию «Укринформ».

Господин Хомчак полагает, что вернуть Крым в состав Украины можно только совместными с Западом усилиями. «Крым — это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад.— “Ъ”) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали»,— добавил он. Сейчас главнокомандующий находится в Брюсселе на заседании Военного комитета ЕС.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России. После присоединения полуострова на Россию были наложены экономические санкции, которые продлеваются каждый год.

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