Главнокомандующий ВС Украины: Крым нужен России, чтобы «кошмарить» Европу

Крым России нужен не как место привлечения туристов, а как мощная военная база, цель которой «кошмарить» государства Европы и Северной Африки, уверен главнокомандующий Вооруженных сил (ВС) Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
«Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна кошмарить всю Европу и северную Африку»,— сказал украинский военный в интервью изданию «Укринформ».
Господин Хомчак полагает, что вернуть Крым в состав Украины можно только совместными с Западом усилиями. «Крым — это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад.— “Ъ”) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали»,— добавил он. Сейчас главнокомандующий находится в Брюсселе на заседании Военного комитета ЕС.
Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России. После присоединения полуострова на Россию были наложены экономические санкции, которые продлеваются каждый год.
Первая пятилетка в 20 графиках — в материале “Ъ” «Как изменился Крым в составе России».
Что европейские лидеры говорили “Ъ” о России с 2014 года
просмотров: 92328
просмотров: 77169
просмотров: 72642
просмотров: 55673
просмотров: 48414