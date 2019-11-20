Депутаты внесли в Госдуму свою версию законопроекта об ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») вместе с группой депутатов от всех четырех фракций внесли в нижнюю палату парламента собственный вариант законопроекта об ОСАГО, сообщил господин Аксаков «Интерфаксу». Ранее в Госдуму был внесен правительственный законопроект об ОСАГО, но он был снят с рассмотрения накануне первого чтения 15 октября.

«После дискуссии в парламенте, после обсуждения в администрации президента и с Банком России пришли к мнению, что расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до 2 млн руб. может привести к существенному росту тарифов»,— сказал депутат. По его словам, в правительственной версии документа вызывали вопросы и нормы о возможных корректировках тарифа с учетом использования водителями средств телематики. Господин Аксаков добавил, что эти две нормы убраны из депутатского законопроекта.

«Мы считаем, индивидуализация тарифов с учетом соблюдения ПДД, количества дорожно-транспортных происшествий, иных критериев, характеризующих водителя — это главное, что должно обеспечить справедливость в тарифообразовании»,— заявил господин Аксаков. Он считает, что добросовестный водитель должен платить меньше, а тот, кто из-за плохого вождения постоянно попадает в аварии,— больше. Кроме того, депутаты пока оставили в ОСАГО территориальный коэффициент, который применяется при расчете стоимости полиса ОСАГО.

Глава комитета также сообщил, что первое чтение документа возможно не ранее декабря 2019 года, а срок его вступления в силу — через три месяца после официального опубликования.

Напомним, первый этап реформы ОСАГО стартовал 9 января 2019 года — он заключался в расширении тарифного коридора базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз, а также в реформе коэффициента «бонус-малус» (с апреля текущего года). На втором этапе, который должен начаться 1 января 2020 года, планировалось увеличение с 500 тыс. до 2 млн руб. лимита выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших при ДТП. Кроме того, из расчета цены полиса должен исчезнуть территориальный коэффициент, а с 1 октября 2020-го предполагается отмена и коэффициента мощности авто.

Подробнее о проекте закона — в материале “Ъ” «ОСАГО подрастет на жизни и здоровье».