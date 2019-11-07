Центробанк торопит с реформой ОСАГО

ЦБ заявляет о необходимости продолжения приостановленной реформы ОСАГО, указывая, что сейчас для этого настало лучшее время — уже почти год в этом неспокойном сегменте не наблюдается признаков кризиса. Свидетельством стабильной ситуации на рынке ЦБ считает и резкое снижение числа жалоб на автостраховщиков. Кроме того, запуск института финомбудсмена, разбирающего споры граждан с компаниями, должен повысить удовлетворенность автовладельцев системой ОСАГО, реформа которой «зависла» из-за опасений властей по поводу возможного роста цен на полисы.

Как заявил вчера зампред ЦБ Владимир Чистюхин, нынешняя ситуация на рынке ОСАГО — самый подходящий период для продолжения реформы «автогражданки»: «Лучшего времени, чем сейчас, найти сложно. Мы почти год живем в очень стабильной ситуации, с резким уменьшением проблем на рынке ОСАГО».

Напомним, согласно находящимся в Госдуме правительственным поправкам к закону об ОСАГО, с 1 января 2020 года предполагается увеличение лимита выплат страховщика по ущербу жизни и здоровью в четыре раза (до 2 млн руб.). Кроме того, запланирован отказ от территориального коэффициента при расчете цены полиса и коэффициента мощности. Также у компаний появится право варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев одного и того же региона.

В середине октября депутаты перенесли рассмотрение этих поправок в первом чтении на ноябрь. По сведениям “Ъ”, причиной этого стала озабоченность администрации президента и ЦБ по поводу возможного повышения тарифов в результате реформы. Вчера директор по методологии Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев пояснил, что средняя премия по ОСАГО после вступления в силу нововведений может вырасти на 23% (по итогам девяти месяцев 2019 года она составила 5409 руб., что на 5,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года).

Свои выводы о стабилизации ситуации в сегменте ОСАГО и благоприятном времени для реформ Владимир Чистюхин вчера иллюстрировал динамикой жалоб клиентов на страховщиков: по итогам девяти месяцев 2019 года их общее количество снизилось на 37% по сравнению с таким же периодом прошлого года, по ОСАГО — на 40%. Сейчас жалуется уже менее 0,1% всех застрахованных автовладельцев.

Одновременно растет количество разрешенных споров по ОСАГО у финомбудсмена. В сентябре в его службу поступило 15,3 тыс. обращений (в 1,2 раза больше, чем в августе), при этом больше половины сентябрьских решений (2,4 тыс., или 54%) были приняты в пользу потребителей. Как сообщила “Ъ” руководитель службы обеспечения деятельности финомбудсмена Ольга Крайнова, в статистике службы по средним суммам требований лидируют регионы, в которых по итогам 2018 года средняя выплата по ОСАГО была заметно выше среднероссийского показателя,— и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Лидеры по средней сумме требований к страховщикам — Чечня (375,5 тыс. руб.) и Ингушетия (370,1 тыс. руб., см. диаграмму).

По словам президента РСА Игоря Юргенса, данные финансового омбудсмена по спорам в целом указывают на проблемные субъекты РФ, составляющие также и «красную часть» рейтинга регионов союза,— речь идет о территориях повышенной активности автоюристов, отсуживающих у компаний крупные суммы. Так, лидер рейтинга регионов РСА Карачаево-Черкесская Республика занимает, по данным финомбудсмена, пятое место по среднему размеру требования (310,7 тыс. руб.). Находящаяся у РСА на второй строчке Северная Осетия в рейтинге у финансового омбудсмена занимает шестое место (300,4 тыс. руб.).

Если же регион находится в «красной зоне» рейтинга РСА, но средний размер заявленного омбудсмену требования относительно невелик — там велико количество обращений к нему от третьих лиц. «Де-факто большая часть таких обращений поступает как раз от недобросовестных страховых посредников»,— поясняет президент РСА. Например, Приморский край занимает в рейтинге РСА четвертую строчку «красной зоны» — отношение судебных расходов к сумме основного требования к страховщикам составляет там 191%, а уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел страховщиков — 136%. При этом по размеру среднего заявленного финомбудсмену требования Приморский край находится на 43-м месте (179 тыс. руб.), но по количеству обращений третьих лиц он среди лидеров.

Татьяна Гришина