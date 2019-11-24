Пекин и Вашингтон мирят Токио с Сеулом

Лидеры Южной Кореи и Японии в декабре встретятся в Китае, где также пройдет трехсторонний саммит с участием председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил в субботу официальный представитель МИД Японии. Возобновление диалога между Сеулом и Токио стало возможным после принятого днем ранее неожиданного решения руководства Южной Кореи приостановить выход из соглашения об обмене разведданными с Японией. Сделав примирительный жест в адрес Токио, Сеул призвал США оказать воздействие на Японию для снятия ею экспортных ограничений, нанесших чувствительный удар по южнокорейской электронной промышленности.

О том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут в ближайшие недели новую встречу, сообщил официальный представитель МИД Японии по итогам визита в Токио главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва. Как следует из его заявления, помимо двусторонней встречи глав Южной Кореи и Японии в Китае пройдет «трехсторонний саммит в формате Япония—Китай—Южная Корея». По данным японского агентства Kyoto, местом первой подобной встречи лидеров трех ведущих государств Индо-Тихоокеанского региона станет китайский город Чэнду (юго-западная провинция Сычуань).

Возможность для продолжения диалога, в ходе которого будут обсуждаться ситуация вокруг Северной Кореи и торговый конфликт между Сеулом и Токио, появилась в конце прошлой недели. В минувшую пятницу южнокорейская сторона неожиданно заявила о приостановке процесса выхода из соглашения об обмене разведданными с Японией (GSOMIA).

Как заявил заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности, Сеул временно не будет выходить из соглашения об обмене разведданными с Японией, чтобы сохранить возможность для сотрудничества в области безопасности и попытаться найти выход из торгового спора с Токио. «Южная Корея пошла на такой шаг, поскольку в любой момент может прекратить действие GSOMIA»,— заявил Ким Ю Гын, дав понять, что ответного примирительного жеста в Сеуле теперь ждут от Токио.

Южнокорейский дипломатический источник в Москве подтвердил “Ъ”, что решение временно сохранить соглашение об обмене разведданными было принято в самый последний момент, за несколько часов до истечения договора, в ответ на настоятельные просьбы руководства США.

Примечательно, что в ходе визита в Японию, где в минувшую субботу проходила встреча глав МИДов стран—членов G20, глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва призвала США сыграть активную роль в урегулировании спора между Сеулом и Токио. Обращаясь к заместителю госсекретаря США Джону Салливану, госпожа Кан Гён Хва указала на то, что Сеул «прилагает все усилия для разрешения противоречий с Японией, в том числе в связи с GSOMIA и вопросами экспорта». «Мы просим, чтобы Соединенные Штаты приняли конструктивное участие в этом вопросе»,— отметила глава МИД Южной Кореи.

Решение Сеула вносит новую интригу в решение вопроса, ставшего яблоком раздора в отношениях между двумя ведущими союзниками США в Индо-Тихоокеанском регионе. Судя по всему, теперь многое будет зависеть от того, на какие ответные шаги пойдет Токио. В то время как МИД Японии приветствовал решение Сеула приостановить выход из GSOMIA, в другом ведомстве, Министерстве экономики, торговли и промышленности, уже заявили, что Токио не намерен снимать экспортные ограничения, введенные против Сеула этим летом.

«Контроль за экспортом соответствующих материалов в Южную Корею никак не привязан к диалогу стран по проблеме соглашения о защите конфиденциальности при обмене разведывательной информацией, который Токио и Сеулу в пятницу удалось сохранить»,— заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

Сергей Строкань