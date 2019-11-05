США сближают Южную Корею и Японию

Власти США активизировали попытки помирить Южную Корею и Японию — своих ключевых союзников в Азии. Во вторник помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл прибыл в Южную Корею. Одна из ключевых тем для обсуждения — решение Сеула выйти из Соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA), ключевого механизма сотрудничества спецслужб двух стран. Последствием такого шага южнокорейских властей стало то, что японская сторона лишилась возможности получать разведывательную информацию о происходящем в Северной Корее и Китае.

Во вторник в Сеул прибыл помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого Океана Дэвид Стилвелл. Главная цель поездки — обсудить корейско-японское Соглашение об общей безопасности военной информации (GSOMIA). В августе этого года Южная Корея приняла решение не продлевать договор, что стало неожиданностью как для властей Японии, так и для США — ключевого союзника Сеула. Тогда заместитель главы Пентагона Рэндалл Шрайвер сообщил, что это решение застало его врасплох. В августе стороны попытались разрешить конфликт на двусторонней основе, но встреча заместителей министров иностранных дел Южной Кореи и Японии Ким Ен Хана и Кэндзи Канасуги результатов не принесла. Теперь союзников будет мирить Вашингтон.

Отсутствие у Сеула желания продлевать ключевой договор по обмену разведданными уже привело к ряду последствий — например, нестыковке в предоставляемой информации по новым запускам ракет КНДР.

Например, 2 октября Северная Корея провела испытание баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) типа «Пуккыксон-3» («Полярная звезда-3»). До публикации официального заявления Пхеньяна об удачном запуске данных двух разведок расходились: южнокорейские разведчики сообщали, что КНДР запустил одну БРПЛ серии «Пуккыксон», в то время как их японские коллеги заявляли, что ракет было две.

В ходе визита в Сеул Дэвид Стилвелл, курирующий восточноазиатскую дипломатию Вашингтона, встретится с главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва и ее заместителем Чо Сэ Ён. Ожидается, что в ходе переговоров высокопоставленный американский дипломат попытается убедить Сеул вернуться к выполнению положений GSOMIA. «Мы призываем южнокорейскую сторону вернуться к соглашению, оно выгодно нам, выгодно вам, и, безусловно, им (США, Южной Корее и Японии.— “Ъ”)»,— говорил Дэвид Стилвелл в конце октября в ходе своей поездки в Японию. Она состоялась на фоне ухудшения японо-корейских отношений.

Первопричиной кризиса в отношениях двух государств стало требование Верховного суда Южной Кореи выплатить компенсации жертвам оккупации корейского полуострова Японией в 1910–1945 годах.

Токио считает этот шаг противоправным, утверждая: все компенсации были выплачены еще в 1965 году, когда страны нормализовали отношения. Тогда Токио выплатил около $800 млн в виде субсидий и ссуд с низким процентом. Сеул же полагает, что в 1965 году были урегулированы отношения между странами, что не мешает выдвигать требования о компенсации частным лицам.

В итоге 4 июля Япония ограничила экспорт в Корею трех продуктов химической промышленности, которые чрезвычайно важны в производстве микроэлектроники. И по сути, тем самым подорвала основу экономики Южной Кореи. Также Токио исключил ее из списка стран наибольшего благоприятствования в торговле. Ответом на эти действия и стало решение Южной Кореи о выходе из Соглашения об общей безопасности военной информации.

Накануне поездки господина Стилвелла Токио и Сеул формально показали желание восстановить диалог. Так, 4 ноября на полях саммита АСЕАН+3 (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии вместе с Китаем, Республикой Кореей и Японией) состоялась первая с начала года двусторонняя встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В ходе 11-минутного обсуждения лидеры двух стран не достигли конкретных соглашений. Но премьер Мун заявил, что встреча «может стать отправной точкой для диалога».

«Вашингтон рассматривает создание полноценного трехстороннего союза США—Япония—Южная Корея как один из столпов своей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но, несмотря на все усилия США, сотрудничество сводится к двусторонним альянсам Сеул—Вашингтон и Токио—Вашингтон,— пояснил “Ъ” ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.— Создать союз в том числе не позволяет корейский антияпонизм, к которому прибегают южнокорейские политики во время экономических проблем и отсутствия прогресса во внешней политике. Однако в долгосрочной перспективе Мун Чжэ Ин не намерен портить отношения ни с США, ни с Японией — сотрудничество по линии разведок в первую очередь необходимо южнокорейским военным».

Андрей Федотов