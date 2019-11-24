Борис Джонсон пообещал увеличить расходы на медицину и не повышать НДС

В случае победы на парламентских выборах Консервативная партия Великобритании обещает увеличить расходы на здравоохранение и не повышать НДС и подоходный налог, говорится в предвыборном манифесте партии. Выборы назначены на 12 декабря.

Кроме увеличения почти на четверть расходов на Национальную систему здравоохранения (NHS), в представленном сегодня манифесте партия Бориса Джонсона обещает также обеспечить новые рабочие места для 20 тыс. полицейских, уделять внимание вопросам экологии, увеличить инвестиции в образование и транспорт.

Обнародованный господином Джонсоном манифест уже подвергся критике со стороны лидера партии лейбористов Джереми Корбина. «Борис Джонсон обнародовал манифест для миллиардеров. Они купили это, и вы заплатите за это. После десятилетия консерваторов, сокращающих нашу NHS, полицию и школы, все, что предлагает Борис Джонсон, — это больше: больше сокращений, больше неудач и годы неопределенности с "Брекситом"»,— приводит слова господина Корбина The Guardian.

Напомним, для одобрения соглашения о выходе Великобритании из ЕС Борис Джонсон призвал к проведению досрочных всеобщих парламентских выборов. Его инициативу одобрила Палата общин, и в частности Джереми Корбин. 31 октября закон о досрочных выборах подписала королева Елизавета II.

О досрочных выборах в стране — в материале “Ъ” «Для выхода Великобритании из ЕС подбирают новый парламент».