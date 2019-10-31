Королева Великобритании подписала закон о досрочных выборах 12 декабря

Королева Елизавета II одобрила проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря, сообщил спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу. Ранее законопроект одобрили обе палаты парламента.

«Ее величество дала королевское согласие по законопроекту о досрочных парламентских выборах 2019 года»,— сказал господин Беркоу (цитата по «Интерфаксу»).

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Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил Палату общин поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен британский премьер готов был дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по «Брекситу». После того как его предложение было отклонено, он внес соответствующий краткий законопроект, для принятия которого требовалось простое большинство.

О новом повороте в политической истории Великобритании — в публикации “Ъ”.