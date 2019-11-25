Государственный лом сдадут на биржу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила продавать весь металлолом, который образуется у госкомпаний, через биржевые торги. Таким образом регулятор надеется повысить прозрачность рынка и эффективность работы компаний. На лом от госкомпаний приходится до половины этого сырья в РФ, общий рынок оценивается в 1 трлн руб. в год. Основные объемы лома дают ОАО РЖД, «Газпром», Минобороны и «Роснефть». Предложения ФАС в наибольшей степени угрожают интересам «Транслома», у которого сейчас заключены эксклюзивные контракты на лом ОАО РЖД и Минобороны.

“Ъ” ознакомился с доработанным проектом постановления правительства, которым вводится продажа металлолома на экспорт только на биржевых торгах. Согласно документы, ФАС предлагает обязать госкомпании продавать на бирже весь образующийся у них лом на бирже. Проект направлен в аппарат правительства. Поскольку госкомпании не всегда сами занимаются сбором лома, служба предлагает им закупать услуги «по переработке и дальнейшей реализации переработанного лома на организованных торгах, проводимых биржами». Отсутствие такого требования приводит к недополучению госкомпаниями доходов от утилизации лома, что «может способствовать снижению эффективности деятельности таких компаний и отдельных отраслей промышленности, а также росту тарифов на услуги естественных монополий», полагают в службе. Также там считают необходимым создать единую электронную систему учета лома.

Представитель ФАС подтвердил “Ъ” существование таких предложений. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака уточнил, что они находятся на этапе внесения в правительство и разработаны во исполнение решений, принятых на октябрьском совещании под председательством вице-премьера. Тогда господин Козак принял решение перенести начало биржевых торгов ломом на экспорт на 1 апреля 2020 года.

История с торгами лома на бирже началась как попытка правительства сдержать его экспорт, за что активно ратовали металлурги, которых не устраивал рост цен на лом внутри страны. В ассоциации «Русская сталь», лоббирующей интересы крупнейших российских металлургических холдингов, “Ъ” не дали комментарий. Однако, как следует из ответа ассоциации (есть в наличии “Ъ”) депутату Госдумы Андрею Луговому, «Русская сталь» указывает на отсутствие прозрачности в цепочках сделок с ломом компаний с госучастием, что создает «риски обвинения металлургических предприятий» в организации схем ухода от налогов. Поэтому ассоциация считает целесообразной разработку механизмов «повышения прозрачности процессов переработки и продажи государственного лома, особенно образующегося у крупных предприятий с государственным участием», которые дают основные объемы гослома,— ОАО РЖД, ПАО «Газпром», Минобороны, «Роснефть». Гослом занимает 40–50% от общего оборота этого сырья в 1 трлн руб. в год. При этом биржевые и внебиржевые механизмы имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор способа торговли госломом требует дополнительной проработки, говорится в ответе.

Андрей Луговой подготовивший несколько законопроектов по тематике лома, считает, что отрасль полностью поддерживает идею введения биржевых торгов госломом, кроме крупнейшего игрока — «Транслома». “Ъ” писал в 2017 году, что эта компания стала эксклюзивным покупателем лома ОАО РЖД и Минобороны. «Это приблизительно 2 млн тонн в году, что в денежном выражении составляет десятки миллиардов рублей. Если проанализировать цену, по которой покупается лом в РЖД и Минобороны, по сравнению с рынком, то можно увидеть колоссальную разницу»,— заявил “Ъ” Андрей Луговой. В «Трансломе» не предоставили комментарий.

«Транслом» связывают с интересами семьи Ротенберг (их представители опровергают какую-либо связь). В октябре крупнейшие экспортеры лома, включая «Транслом», просили Дмитрия Козака не вводить требования, обязывающие участников рынка экспортировать лом, приобретенный только на бирже, а также отчитываться о внебиржевых сделках с ломом. В ОАО РЖД, «Роснефти», «Газпроме», Минобороны не предоставили комментарий. По мнению старшего директора АКРА Максима Худалова, торги ломом через биржу приведут к повышению прозрачности отрасли, которая известна своими серыми схемами закупки сырья. В то же время перевод лома госкомпаний на биржу, вероятно, сделает сырье более дорогим для переработчиков.

Евгений Зайнуллин