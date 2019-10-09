Биржу лома отложили на весну

Правительство отказалось от идеи открыть экспорт лома через биржевые торги уже с 1 января 2020 года и продлевает переходный период до 1 апреля. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Против ограничений выступают ломозаготовители, работающие сейчас в условиях низких цен и квотирования экспорта. Аналитики считают, что в результате изменений рынок ломозаготовки ждет консолидация и с него уйдут небольшие компании, которые при выходе из тени потеряют в маржинальности.

По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака принято решение о продлении действия переходного периода до введения биржевых торгов ломом черных и цветных металлов до 1 апреля 2020 года, при этом действие квотирования как временной меры после 1 января 2020 года продлеваться не будет, сообщил “Ъ” официальный представитель вице-премьера Илья Джус. По его словам, введение биржевой торговли с 1 апреля 2020 года будет способствовать большей прозрачности на рынке металлолома и устранению рисков трансфертного ценообразования.

Таким образом, правительство приняло вариант Минпромторга, который ранее предлагал отсрочить ввод биржевых торгов. В ФАС полагают, что новые правила экспорта сделают ценообразование более прозрачным.

В конце июля была опубликована последняя редакция проекта постановления об ограничении экспорта лома металлов за пределы Евразийского экономического союза. Документ, сообщалось в пояснительной записке, направлен на обеспечение недискриминационного доступа российских потребителей к лому и отходам черных металлов, которые сегодня экспортируются за пределы страны в «непрозрачных условиях».

Запреты на экспорт уже применялись. В 2018 году таким способом по просьбе региональных властей оказывалась поддержка заводу «Амурсталь», который расположен на дефицитном с точки зрения лома Дальнем Востоке, квотировать экспорт лома из портов Азово-Черноморского бассейна просил и Краснодарский край. Ограничение экспорта поддерживает Фонд развития трубной промышленности, лоббирующий интересы крупных трубников. По мнению фонда, ограничения позволят стабилизировать загрузку электросталеплавильных мощностей и сдержат рост себестоимости трубной металлопродукции.

Противниками выступают непосредственно ломозаготовители, которые до конца года ведут экспорт по квотам (1 млн тонн на всех), причем в сентябре не могли получить соответствующие лицензии (см. “Ъ” от 23 сентября). Внутренние потребители тоже стали отказываться от закупки у независимых компаний — лом никому не нужен, что повлекло за собой резкое снижение цен, рассказывает директор ассоциации «Руслом» Виктор Ковшевный. По данным ассоциации, средневзвешенное снижение закупочных цен в сентябре по сравнению с августом составило 3,1 тыс. руб. за тонну. «В ряде регионов цена на лом практически достигла дна — 10–11 тыс. руб. за тонну. Ломозаготовители вынуждены работать без рентабельности, чтобы закрыть обязательства по контрактам на поставку»,— говорится в материалах ассоциации.

По словам участников рынка, крупные заводы-потребители готовятся к еженедельному снижению цен, а в конце лета значительная их часть применила стоп-отгрузку, что говорит о завершении формирования зимних запасов лома и подтверждает отсутствие дефицита на рынке.

По итогам сентября потери ломозаготовителей, которые закупили сырье по более высокой цене, чем продали, оцениваются ассоциацией в 4 млрд руб.

Старший директор АКРА Максим Худалов полагает, что отрасль ждет консолидация по примеру недавней сделки по покупке «ТМК Чермета» «Трансломом». Отрасль давно хотят вывести из тени, что неминуемо приведет к падению маржинальности в ней, поясняет эксперт. По его словам, это губит мелких сборщиков, но открывает дорогу крупным игрокам, которые смогут консолидировать отрасль.

Евгений Зайнуллин