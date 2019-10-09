Биржу лома отложили на весну

Правительство отказалось от идеи открыть экспорт лома через биржевые торги уже с 1 января 2020 года и продлевает переходный период до 1 апреля. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Против ограничений выступают ломозаготовители, работающие сейчас в условиях низких цен и квотирования экспорта. Аналитики считают, что в результате изменений рынок ломозаготовки ждет консолидация и с него уйдут небольшие компании, которые при выходе из тени потеряют в маржинальности.
По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака принято решение о продлении действия переходного периода до введения биржевых торгов ломом черных и цветных металлов до 1 апреля 2020 года, при этом действие квотирования как временной меры после 1 января 2020 года продлеваться не будет, сообщил “Ъ” официальный представитель вице-премьера Илья Джус. По его словам, введение биржевой торговли с 1 апреля 2020 года будет способствовать большей прозрачности на рынке металлолома и устранению рисков трансфертного ценообразования.
В конце июля была опубликована последняя редакция проекта постановления об ограничении экспорта лома металлов за пределы Евразийского экономического союза. Документ, сообщалось в пояснительной записке, направлен на обеспечение недискриминационного доступа российских потребителей к лому и отходам черных металлов, которые сегодня экспортируются за пределы страны в «непрозрачных условиях».
Запреты на экспорт уже применялись. В 2018 году таким способом по просьбе региональных властей оказывалась поддержка заводу «Амурсталь», который расположен на дефицитном с точки зрения лома Дальнем Востоке, квотировать экспорт лома из портов Азово-Черноморского бассейна просил и Краснодарский край. Ограничение экспорта поддерживает Фонд развития трубной промышленности, лоббирующий интересы крупных трубников. По мнению фонда, ограничения позволят стабилизировать загрузку электросталеплавильных мощностей и сдержат рост себестоимости трубной металлопродукции.
Противниками выступают непосредственно ломозаготовители, которые до конца года ведут экспорт по квотам (1 млн тонн на всех), причем в сентябре не могли получить соответствующие лицензии (см. “Ъ” от 23 сентября). Внутренние потребители тоже стали отказываться от закупки у независимых компаний — лом никому не нужен, что повлекло за собой резкое снижение цен, рассказывает директор ассоциации «Руслом» Виктор Ковшевный. По данным ассоциации, средневзвешенное снижение закупочных цен в сентябре по сравнению с августом составило 3,1 тыс. руб. за тонну. «В ряде регионов цена на лом практически достигла дна — 10–11 тыс. руб. за тонну. Ломозаготовители вынуждены работать без рентабельности, чтобы закрыть обязательства по контрактам на поставку»,— говорится в материалах ассоциации.
По словам участников рынка, крупные заводы-потребители готовятся к еженедельному снижению цен, а в конце лета значительная их часть применила стоп-отгрузку, что говорит о завершении формирования зимних запасов лома и подтверждает отсутствие дефицита на рынке.
Старший директор АКРА Максим Худалов полагает, что отрасль ждет консолидация по примеру недавней сделки по покупке «ТМК Чермета» «Трансломом». Отрасль давно хотят вывести из тени, что неминуемо приведет к падению маржинальности в ней, поясняет эксперт. По его словам, это губит мелких сборщиков, но открывает дорогу крупным игрокам, которые смогут консолидировать отрасль.
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