Экспорт лома получил холодный прием

Правительство, прислушавшись к жалобам производителей труб, решило оказать давление на индустрию заготовки лома. С 2020 года лом можно будет экспортировать только через продажи на бирже, а до этого момента вводятся экспортные квоты. Заготовители лома не видят его дефицита на внутреннем рынке и оснований для таких ограничений. Фонд развития трубной промышленности считает, что ограничение экспорта позволит загрузить мощности и увеличить выручку металлургических предприятий на 50–60 млрд руб. в год. По мнению экспертов, металлурги в целом выиграют от введения квот.

Лом черных и цветных металлов в России с 2020 года можно будет экспортировать только через биржу — подготовить соответствующие изменения законодательства вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики, Минфину и ФАС до 1 сентября. Пока же биржа не заработает, экспорт лома с 1 июля будет ограничен квотами. Они будут определяться пропорционально объемам, которые экспортировались из соответствующих регионов РФ в последние два года, но с корректирующими региональными коэффициентами. Так, самые низкие коэффициенты 0,6 и 0,5 установлены для Дальневосточного и Южного федеральных округов, где наблюдается дефицит лома. Для Калининградской, Мурманской, Магаданской областей, Камчатского, Красноярского края, Чукотского автономного округа предлагается установить коэффициент 1, для Сахалинской области — 1,2, для Архангельской — 1,5, для иных субъектов Северо-Западного федерального округа — 0,8. Для остальных субъектов РФ — 0,75.

Идея ограничения экспорта лома обсуждается давно. Продвигает это предложение Фонд развития трубной промышленности, представляющий интересы крупных компаний—производителей труб. Директор фонда Игорь Малышев говорил, что «переориентация на внутренний рынок части объемов лома, что идут сегодня на экспорт, позволит увеличить загрузку дуговых сталеплавильных печей до 70–72%, увеличить выручку металлургических предприятий на 50–60 млрд руб., а отчисления в бюджеты и фонды — на 15 млрд руб. при выпадающих доходах экспортеров лома 1–1,5 млрд руб.».

Ломозаготовители выступают против ограничений. Так, в «Русломе» подчеркивали, что ежегодный сбор лома в РФ составляет около 35 млн тонн, а объем его внутреннего потребления — 28,5 млн тонн. Ассоциация морских торговых портов (АСОП) также считает введение ограничений нецелесообразным. «Ограничение экспорта лома черных металлов приведет к обесценению инвестиций, непроизводительным тратам на содержание простаивающих мощностей до момента их перепрофилирования, сокращению квалифицированного персонала»,— считают в АСОП.

При этом не все российские металлурги выступают за ограничение экспорта лома. Производители руды скорее заинтересованы в обратном, поскольку это позволяет им держать высокие цены на первичное сырье. Так, собеседник “Ъ” в одном из предприятий считает, что «любые подобные антидемпинговые инициативы приводят к ограничению конкуренции, что в долгосрочной перспективе не выгодно ни поставщикам, ни производителям». Другой собеседник “Ъ” в отрасли считает, что вмешательство государства и создание благоприятных условий для части игроков создает повод для начала компенсационного расследования в других странах. «Против российских производителей могут ввести компенсационные пошлины»,— полагает он. Но Игорь Малышев считает, что риск компенсационных расследований или пошлин в отношении металлургов отсутствует, так как цены на лом на внутреннем рынке соответствуют мировым, а в пиковые моменты превышают их. В «Металлоинвесте», «Мечеле», «Северстали», НЛМК отказались от комментариев.

По словам руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, в мае цены на лом на внутреннем рынке были выше экспортного паритета. «Это связано с экономическими проблемами в Турции, которая является основным потребителем российского лома, и местные трейдеры не готовы давать высокие цены. Таким образом, нельзя однозначно говорить о структурном дефиците лома на российском рынке, за исключением ситуации на Дальнем Востоке»,— говорит эксперт. Господин Красноженов считает, что в случае ограничения экспорта лома государством это объективно приведет к увеличению предложения на российском рынке. «От этого выиграют производители труб, включая ТМК, производители стали на электродуговых печах — "НЛМК-Калуга" и "Амурсталь". В определенной мере это будет положительный момент для всех российских металлургов»,— полагает аналитик. Отметим, что в мае «Амурсталь» объявила о планах перейти на перворудное сырье (см. “Ъ” от 20 мая), а калужский завод НЛМК может использовать передельный чугун и горячебрикетированное железо, а также имеет собственную ломозаготовительную сеть.

Евгений Зайнуллин