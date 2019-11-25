Полицейским из Росгвардии предложили представиться

Как стало известно “Ъ”, сегодня на рассмотрение Госдумы будет представлен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при обращении к ним. Впрочем, нововведение должно коснуться только гвардейцев, служащих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы. Они, как и их коллеги из МВД, являются полицейскими, дежурят вместе с ними на улицах, участвуют в различных проверках, но при этом сейчас имеют право не показывать удостоверение, а также объяснять свои действия в отношении граждан и права последних. Между тем бойцы спецподразделений в целях их собственной безопасности сохранят инкогнито, однако в случае необходимости и их можно будет опознать по вводимым в Росгвардии идентификационным жетонам.

Авторами законопроекта стали заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и его коллеги Василий Пискарев и Валерий Гартунг. Текст поправок к ФЗ «О войсках национальной гвардии РФ» содержит всего несколько пунктов и занимает лишь половину листа.

Предполагается, что сотрудник войск нацгвардии будет обязан при обращении к гражданину представиться, показать по его требованию служебное удостоверение, а в случае «применения мер, ограничивающих права и свободы, разъяснить причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина». Отметим, что аналогичные обязательства ранее были закреплены в законе «О полиции» от 2011 года.

Как пояснил “Ъ” господин Хинштейн, необходимость устранения правового пробела возникла уже давно. По его словам, соответствующие поправки к законодательству обсуждались еще несколько лет назад при его непосредственном участии в бытность господина Хинштейна советником директора Росгвардии Виктора Золотова и они никак не связаны с недавними протестными проявлениями в Москве. Депутат напомнил, что часть росгвардейцев имеет специальные звания сотрудников полиции. Речь идет об инспекторах лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, отвечающих за оборот оружия и деятельность частных охранников и детективов, а также одном из самых больших по численности подразделений — вневедомственной охране, чьи сотрудники «несут службу в единой дислокации с сотрудниками органов внутренних дел, выполняя смежные задачи». Так же, как и их коллеги из МВД, они имеют право пресекать преступления и правонарушения, проверять документы у прохожих и т. д. По данным комитета по безопасности и противодействию коррупции, только в прошлом году сотрудники Росгвардии задержали 642 тыс. правонарушителей, из них полицейские из вневедомственной охраны — 399 тыс. человек. По подозрению в совершении преступлений были задержаны 23 тыс. человек, из них 22 тыс.— сотрудниками вневедомственной охраны. Всего же за прошлый год бойцы Росгвардии выявили 8849 преступлений.

Александр Хинштейн отметил, что уже поступали отдельные нарекания по поводу того, что росгвардейцы в форме полицейских отказывались представляться и объяснять гражданам свои действия, ссылаясь на пробел в законе. «Между тем перед гражданином предстает некто в форме, и человек не может понять, действительно ли перед ним представитель власти или аферист, купивший мундир в Военторге»,— пояснил депутат. Он особо подчеркнул, что, согласно замыслу авторов законопроекта, нововведения коснутся лишь подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, но не военнослужащих Росгвардии, у большинства из которых, кстати, служебных удостоверений вообще нет. Кроме того, бойцы СОБРа и ОМОНа также представляться не будут обязаны — это продиктовано требованиями безопасности, поскольку эти сотрудники участвуют в борьбе с терроризмом, а также различных спецмероприятиях. «Надо также понимать, что полицейских из Росгвардии обяжут представляться лишь в случаях, когда они сами обращаются к гражданину, но никому не будет позволено подбегать на улице к сотруднику в форме и требовать от него назвать себя и показать удостоверение»,— подчеркнул господин Хинштейн, пояснив, что речь идет о «конкретных ситуациях». Депутат добавил, что проект поправок к закону уже согласован с Росгвардией, а также получил положительный отзыв в государственно-правовом управлении президента России. По его мнению, изменения в законе могут быть приняты одновременно с введением в Росгвардии, согласно приказу Виктора Золотова, идентификационных жетонов, похожих на те, которые, находясь на службе, прикрепляют на грудь полицейские из МВД. «Это позволит выявлять конкретных сотрудников в случае каких-либо сомнений в законности их действий, а вместе с обязательством полицейских из Росгвардии представляться совсем закроет существующую проблему»,— заявил “Ъ” господин Хинштейн.

Сергей Сергеев