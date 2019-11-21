Спецслужбам разрешили сбивать дроны

Полицейским разрешили сбивать беспилотные летательные аппараты над митингами и пикетами, а Росгвардии, СВР, ФСО, ФСИН и ФСБ — над своими объектами и в местах проведения операций. Соответствующий закон с целью защиты «критически важных и потенциально опасных объектов» приняла Госдума. Дроны можно сажать, подавляя радиосигнал. Однако в Росгвардии ранее просили разрешить применять для этого огнестрельное оружие, ссылаясь на дороговизну спецсредств. Эксперт пояснял, что закон нужен, чтобы обезопасить как граждан, так и дачи чиновников от общественников-расследователей.

Поправки к ряду законов о деятельности спецслужб разработаны главой парламентского комитета по безопасности Василием Пискаревым, его замом Александром Хинштейном и еще 17 депутатами Госдумы. Согласно документу, полиции разрешается пресекать несанкционированные полеты беспилотников над митингами, пикетами и другими публичными мероприятиями. Росгвардии поправки разрешают сбивать дроны над «местами выполнения служебно-боевых задач», ФСБ — в местах проведения «оперативно-разыскных и антитеррористических мероприятий», СВР — над своими объектами. ФСО сможет сбивать коптеры в целях «защиты охраняемых объектов». Поправки были приняты Госдумой в двух чтениях, после чего список спецслужб пополнился еще и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Ее сотрудникам разрешили пресекать полеты квадрокоптеров над СИЗО, исправительными учреждениями и «прилегающими к ним территориями».

Господин Хинштейн ранее пояснял, что поправки нужны для защиты «критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры», а также в местах проведения операций спецслужб. В пояснительной записке говорится, что в 2016–2017 годах дроны залетали в аэропорт Шереметьево и на территорию Пермского порохового завода, приближались к группе самолетов во время военного парада в Хабаровске, а в Тульской области летали в опасной близости от детской экскурсионной группы в местном музее-заповеднике. В Росгвардии отчитывались о 16 попытках пролета дронов «над важными государственными объектами» в 2018 году.

«Указанная бесконтрольная деятельность создает возможность нанесения ущерба интересам граждан»,— говорится в записке, где добавляется, что беспилотники могут нести взрывчатку и «распылять отравляющие вещества в местах массового пребывания людей». «Главная цель — решить правовые вопросы так, чтобы использование беспилотников стало максимально безопасным»,— пояснил Василий Пискарев 21 ноября в Госдуме.

По данным J’son & Partners Consulting, российский рынок беспилотных летательных аппаратов в 2017 году оценивался в 9,5 млрд руб. (мировой — в $7,8 млрд). По данным «М.Видео—Эльдорадо», в 2018 году было продано 160 тыс. дронов на 1,9 млрд руб., что превышает показатели 2017 года на 70% и 53% соответственно. В пояснительной записке к проекту дается прогноз, что в 2035 году в воздухе в РФ постоянно будет находиться 100 тыс. дронов.

Закон предлагает сбивать дроны, «подавляя или преобразуя» радиосигналы их управления. Господин Пискарев ранее пояснял, что в этом случае посаженный квадрокоптер может быть использован еще и в качестве вещественного доказательства. Подобные технические средства для спецслужб производят, например, структуры концерна «Калашников». В их арсенале есть напоминающее штурмовую винтовку устройство REX 1. При весе почти 5 кг оно может подавлять в радиусе 2 км спутниковую навигацию и частоты 2,4 ГГц и 5,8 ГГц (на них работают Wi-Fi-устройства), а также несет на борту лазер и стробоскоп.

Однако в тексте закона также допускается «повреждение и уничтожение» беспилотников. Причем в руководстве Росгвардии выступают за применение для этих целей штатного огнестрельного оружия своих сотрудников, ссылаясь на дороговизну спецсредств. Так, замглавы ведомства Олег Борукаев пояснял, что стоимость комплексов для борьбы с беспилотниками начинается от 150 тыс. руб. и доходит до 200 млн руб. Подобные траты, по словам генерал-полковника Борукаева, «разрушительны для всех федеральных органов исполнительной власти».

Отметим, для запуска коптера в России необходимо получить разрешение в Единой системе организации воздушного движения. Беспилотник весом от 250 г нужно ставить на учет в Росавиации. Полеты над Москвой запрещены. Согласовывать их нужно в столичном департаменте региональной безопасности. С июля 2019 года штраф за несанкционированный запуск беспилотника составляет 20–50 тыс. руб., а для юрлиц — 250–300 тыс. руб.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин ранее говорил “Ъ”, что поправки позволят сбивать как дроны общественников-расследователей вроде Алексея Навального, запущенные над дачами чиновников, так и коптеры «обычных граждан, решивших поднять их над крышей красивого дома в момент, когда внизу поедет высокий руководитель». «Поправки охватывают все — как безопасность граждан, так и безопасность чиновников»,— пояснял адвокат.

Александр Воронов