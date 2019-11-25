Щенки, клопы и Украина

В конце недели американский президент Дональд Трамп, переживающий попытку импичмента со стороны демократов, дал большое интервью. Он почти час общался с журналистами Fox News, и во время разговора не только назвал двух своих оппонентов «щенком» и «клопом», но и высказался по ряду важных вопросов. “Ъ” собрал самые примечательные из его заявлений.

Об Украине и украинцах

Это очень коррумпированная страна. Послушайте, я люблю украинский народ, я знаю украинский народ, это прекрасные люди, но известно, что это третья по коррумпированности страна в мире!

Посмотрите, что я сделал для Украины, дал им противотанковые комплексы, много всяких вещей! А Обама отправлял подушки и одеяла, ничего больше не отправлял.

Но не забывайте, Украина меня ненавидела. Они пытались меня одолеть во время выборов. Они хотели, чтобы победила Хиллари Клинтон, а когда я победил, они сразу внезапно стали такими хорошенькими — пытались искупить вину. Было много статей, они пытались выглядеть дружелюбными, потому что для них мы как кормушка.

О Китае и Гонконге

Нам надо стоять плечом к плечу с Гонконгом, но я еще стою плечом к плечу с Си Цзиньпином (председателем КНР.— “Ъ”). Он мой друг, прекрасный парень, и нам надо стоять плечом к плечу.

Если бы не я, Гонконг уничтожили бы за 14 минут. У него (Си Цзиньпина.— “Ъ”) миллион солдат около Гонконга, и они не входят в город только потому, что я попросил: «Пожалуйста, не делай этого, ты совершишь огромную ошибку. Это все окажет на торговую сделку масштабное негативное влияние».

О Джо Байдене

Не знаю, справится ли он ментально (с работой президента.— “Ъ”). У него не все в порядке, дело ясное. Так что не знаю, справится ли он.

О Хантере Байдене

Этот парень, которого вышвырнули с флота за недостойное поведение. Его вышвырнули, потом он что-то делал, ничего не заработал, а тут его отец становится вице-президентом, и он сразу начинает зарабатывать миллионы долларов, в том числе в Китае.

Об Афганистане

Вы знаете, мы сильно снижаем численность контингента в Афганистане. Сейчас работаем над соглашением с «Талибаном» (организация запрещена в РФ – Ъ). Посмотрим, как пойдет: в прошлый раз тоже должно было быть соглашение, а потом они подумали, что хорошо было бы убить людей, чтобы вести переговоры с позиции силы. Ну и убили 12 человек, чтобы показать, что они крутые парни. Я отменил встречу и сказал: «Это не дело».

Об Адаме Шиффе (руководителе процедуры импичмента)

Он больной щенок!

О Нэнси Пелоси (лидере демократов)

Бешеная, как постельный клоп. Она сумасшедшая. Вы посмотрите, что она делает — никакого таланта. Она переоценена, только и сидит целыми днями, ничего не делает для людей! Она словно парализованная.

О Майкле Блумберге

Не вижу его (кандидатом в президенты.— “Ъ”). Я его неплохо знаю, у него в Нью-Йорке все печально закончилось. Дошло до того, что он говорил вам, что вы можете пить, что можете делать. Не вижу. Он, конечно, решительно настроен, я уверен, что он выдвинется, потратит деньги — у него есть деньги на отличную кампанию. Но я, повторюсь, не вижу его кандидатом. Думаю, его время было, но оно прошло.