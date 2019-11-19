Россия попала в топ-3 наиболее запрашиваемых направлений на новогодние праздники. По данным Ассоциации туроператоров России, интерес к путешествиям внутри страны вырос на 15%. Из новшеств этого сезона — активно стали продаваться организованные туры на горнолыжные курорты Кавказа — Домбай и Чегет. Раньше эти направления выбирали в основном самостоятельные путешественники. Новогодний отдых в России стоит в среднем около 25 тыс. руб. — это цена за пять дней с размещением в трехзвездочном отеле и без транспортных расходов.
О самых популярных направлениях у россиян и актуальных ценах “Ъ FM” рассказали участники рынка.
Григорий Луговой, сервис Biletix.ru: «Самые популярные направления по России на предстоящие новогодние праздники — это Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. За границей максимальное число бронирований зафиксировано по направлениям Ереван, Нурсултан, Барселона, Прага и Милан. Сейчас, безусловно, главный тренд — Ереван. В прошлом году в “пятерке” был Тбилиси, он возглавлял этот рейтинг, но сейчас по понятным причинам его место заняла столица Армении».
Юлия Домрачева, компания Aviasales: «Спрос на авиабилеты вырос в два раза, а цены туда-обратно — в среднем на 6% и составляют 21 тыс. руб. В топе направлений у российских путешественников — Москва, Петербург, Бангкок, Сочи, Бали, Стамбул, Прага, Крым, Краснодар и Пхукет. При этом есть варианты со средней стоимостью авиабилета до 10 тыс. руб. туда-обратно — это, например, Казань и Минск. Цена составляет примерно 8-9 тыс. руб.».
Даша Пурэ, система поиска Skyscanner: «Топ-3 — это Прага, Стамбул и Дубай. Билеты туда еще можно купить за 15-30 тыс. в зависимости от направления. Самые большие скидки будут с 29 ноября по 2 декабря — в “черную пятницу”, поэтому мы всем рекомендуем с самого начала акции отправляться на поиски дешевых авиабилетов».
Некоторые россияне предпочитают путешествовать на поезде. По данным сервиса OneTwoTrip, в тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Продажи новогодних туров за рубеж бьют рекорды в России. Число бронирований выросло в несколько раз по сравнению с прошлым сезоном, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Самым популярным направлением на зимние каникулы остается Таиланд, на втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, на третьем — Турция. Но трэвел-эксперты отмечают рост спроса на нестандартные туры.
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