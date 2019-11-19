Григорий Луговой, сервис Biletix.ru: «Самые популярные направления по России на предстоящие новогодние праздники — это Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. За границей максимальное число бронирований зафиксировано по направлениям Ереван, Нурсултан, Барселона, Прага и Милан. Сейчас, безусловно, главный тренд — Ереван. В прошлом году в “пятерке” был Тбилиси, он возглавлял этот рейтинг, но сейчас по понятным причинам его место заняла столица Армении».

Юлия Домрачева, компания Aviasales: «Спрос на авиабилеты вырос в два раза, а цены туда-обратно — в среднем на 6% и составляют 21 тыс. руб. В топе направлений у российских путешественников — Москва, Петербург, Бангкок, Сочи, Бали, Стамбул, Прага, Крым, Краснодар и Пхукет. При этом есть варианты со средней стоимостью авиабилета до 10 тыс. руб. туда-обратно — это, например, Казань и Минск. Цена составляет примерно 8-9 тыс. руб.».

Даша Пурэ, система поиска Skyscanner: «Топ-3 — это Прага, Стамбул и Дубай. Билеты туда еще можно купить за 15-30 тыс. в зависимости от направления. Самые большие скидки будут с 29 ноября по 2 декабря — в “черную пятницу”, поэтому мы всем рекомендуем с самого начала акции отправляться на поиски дешевых авиабилетов».