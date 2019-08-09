«Одного» снова хотят оставить дома

Комедия «Один дома» может вернуться на экраны. Компания Disney собирается снять ремейк популярного фильма. Кроме того, новая версия может появиться и у картины «Ночь в музее», сообщил гендиректор компании Роберт Айгер. Ожидается, что ленты адаптируют под современность. К тому же пока непонятно, идет речь о полнометражных фильмах или о сериалах по мотивам оригиналов. Будут ли успешны ремейки культовых комедий? Разбирались Юлия Грицай и Елена Иванова.

Фильм «Один дома» вышел на экраны в ноябре 1990 года. Пожалуй, мало кто ожидал, что история Кевина Маккаллистера, забытого родителями дома в канун Рождества, может так тронуть сердца зрителей. В США фильм показывали в кинотеатрах почти три месяца. Он стал самой кассовой американской комедией и держал этот статус более 20 лет. Теперь же «Один дома» — классика и символ новогодних праздников.

Неудивительно, что новости о ремейке комедии пользователи соцсетей восприняли в штыки и требовали оставить «Одного дома» в покое. Популярный онлайн-переводчик разместил эту новость в своем Twitter со словом «богохульство».

Впрочем, желание Disney возродить популярную комедию студии Fox можно понять. После крупной сделки по слиянию компания терпит убытки от совместных проектов — они не окупаются. Ремейк знакомых картин может спасти ситуацию. Однако современному зрителю будет сложно принять новую версию классики, считает кинообозреватель GQ Дмитрий Барченков: «Это, безусловно, веха истории и часть какого-то культурного бэкграунда для целого поколения.

“Один дома” брал каким-то набором составляющих, который сработал именно в то время, в тот жизненный американский социальный период, потом уже и мировой. А сработает ли он сейчас, никто не знает. Мне кажется, что вряд ли».

Как признают критики, успех ремейка «Одного дома» во многом будет зависеть от выбора актера на главную роль. Правда, ждать на экране Маколея Калкина, пожалуй, не стоит. На фоне новостей о возрождении фильма актер опубликовал в своем Instagram фото, на котором изобразил, как, по его мнению, должен выглядеть повзрослевший Кевин. На кадре сам Калкин на диване в трусах, майке, с повязкой на голове, рядом — контейнеры с едой быстрого приготовления, сигареты и документы.

Однако хоронить новую версию «Одного дома» рано, уверен кинокритик изданий Esquire и «Медуза» Егор Москвитин. Проект готовят для стримингового сервиса Disney+, и ремейк привлечет зрителей на площадку. «Если сделать ремейк спустя 25 лет после выхода фильма, то есть вероятность, что вы пойдете на него со своим ребенком, и при этом он посмотрит картину в том же возрасте, в котором смотрели когда-то вы. Это такая скрепа, которая позволяет Disney подсаживать на свои истории самые разные поколения. Ставка на семейный, ностальгический контент, конечно же, хороша».

В последнее время студия Disney увлеклась ремейками. Только в этом году вышли новые версии мультфильмов «Король Лев» и «Аладдин». Каждый из них собрал в прокате более $1 млрд. Правда, вопросов к ремейкам все больше. Проблема дефицита оригинальных идей и сценариев для Голливуда не нова, но критики опасаются, что она становится масштабной.

После выхода новости о ремейке комедии «Один дома» и публикации финансовой отчетности за третий квартал этого года акции компании Disney падали в моменте на 4%. Выручка компании оказалась ниже ожиданий.