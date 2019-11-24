США не верят в способность властей Сирии защитить нефтяные месторождения

Войска США остаются на нефтяных объектах в Сирии, чтобы они не попали в руки «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России), рассказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Американская сторона не верит в готовность Сирии защитить месторождения. Он также рассказал, что деньги с дохода от нефти идут на поддержку сирийских курдов.

«США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ. В последний раз, когда у режима были эти месторождения, ИГ смогла примерно за 15 минут забрать их обратно»,— сказал господин О'Брайен во время форума по безопасности в Галифаксе (цитата по «РИА Новости»).

По словам советника президента США, «сравнительно небольшие доходы» от нефти в Сирии идет не на поддержку армии США, а на поддержку курдов. Он утверждает, что эти деньги им необходимы для продолжения борьбы с ИГ и для помощи беженцам.

Президент Дональд Трамп заявил о планах продолжить охранять месторождения в октябре. Это заявление было сделано на фоне решения вывести американские войска из Сирии во время проведения военной операции «Источник мира». После этого Вашингтон заявил о планах по увеличению присутствия в Сирии.

Подробнее об охране месторождений — в материале “Ъ” «США в Сирии развернули нефтебазы».