США увеличат военное присутствие в Сирии

Пентагон объявил, что направит на северо-запад Сирии «дополнительные военные силы и средства» для защиты нефтяных объектов. Расширение своего военного присутствия Вашингтон объяснил вероятностью возрождения в Сирии террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России), о чем ранее предупредил президент США Дональд Трамп.

«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в администрации США, Вашингтон планирует оставить в Сирии 500 военных, а также направить туда нескольких десятков танков и другой техники. По мнению WSJ, целью США в Сирии теперь будет не борьба с ИГ, а защита нефтяных месторождений на востоке страны.

Напомним, в декабре 2018 года США объявили, что начинают вывод своих войск из Сирии. Господин Трамп тогда заявил, что задача военных была выполнена, и ИГ повержено. Американские законодатели и союзники США в Европе и на Ближнем Востоке раскритиковали это решение, а президент РФ Владимир Путин — одобрил. Сам Дональд Трамп дал понять, что предоставляет вести борьбу с террористической группировкой России, Ирану и Сирии.

Итоги военной операции США в Сирии Читать далее

9 октября 2019-го Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов и, в частности, SDF. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции. В рамках договоренностей США должны вывести курдские формирования за демаркационную линию в 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. Освобожденные территории будут совместно патрулировать Россия и Турция. Для этих целей РФ отправит в Сирию еще почти 300 военных полицейских.

О развитии ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».