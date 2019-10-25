Трамп заявил о планах США продолжить охранять месторождения нефти в Сирии

Американские военные продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии от «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России), сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, эти месторождения контролировались боевиками, после чего объекты удалось захватить курдским формированиям, поддерживаемым Вашингтоном. «Мы никогда не позволим реорганизованным боевикам ИГ забрать эти месторождения!» — написал господин Трамп в Twitter.

9 октября Турция начала военную операцию против курдов на севере Сирии. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции. США пообещали, что поддерживаемые ими курдские формирования выведут за демаркационную линию в 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. Россия и Турция начнут совместное патрулирование освобожденной территории.

О развитии ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».