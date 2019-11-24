На электропикап Cybertruck поступило 146 тысяч заказов

В Tesla поступило 146 тысяч заказов на покупку пуленепробиваемого электропикапа Cybertruck, рассказал основатель компании Илон Маск. Большинство выбрали автомобили с двумя и тремя моторами. Он отметил, что для этого не было сделано никакого платного продвижения.

«Уже 146 тысяч заказов, 42% выбрали с двумя моторами, 41% — с тремя и 17% — с одним... Без рекламы и платного продвижения»,— написал господин Маск в Twitter.

Электропикап Cybertruck представили в пятницу, 22 ноября. Самая дешевая модель обойдется в $50 тыс., а самая дорогая — в $70 тыс. Для дверей автомобиля используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX.

Подробнее о Cybertruck читайте в материале “Ъ FM”.