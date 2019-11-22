Cybertruck показал острые углы

Новый электропикап Cybertruck от Илона Маска произвел фурор в соцсетях. Интернет обсуждает причудливый дизайн новинки: пикап одновременно напоминает броневик из «Бегущего по лезвию», DeLorean из «Назад в будущее» и «Бэтмобиль». Отдельным поводом для мемов стало то, что на презентации машины не все пошло по плану. Что произошло? Об этом — Иван Якунин.

Презентация в Лос-Анджелесе была сделана по всем канонам жанра: под рок-н-ролл и всплески огня электропикап выехал прямо на сцену. Из него вышел Илон Маск с ассистентами и объявил: это Cybertruck. Его главная особенность — в защите водителя и пассажиров. Он сделан из того же материала, что и ракеты SpaceX, заявил бизнесмен и в доказательство под гул журналистов засадил по двери кувалдой. Никаких следов удар не оставил. Потом он решил показать публике, что и стекла в Cybertruck не простые, а бронированные, и выдержат любую нагрузку. Его ассистент взял тяжелый металлический шар. Но что-то пошло не так.

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В общем, стекла треснули. Маск обещал это вскоре исправить.

Судя по откликам в соцсетях, потенциальные покупатели отнеслись к новинке с иронией. Кто-то написал, что такими угловатыми и незамысловатыми автомобили обычно рисуют дети, что отчасти правда. Но есть и другое мнение, рассказал журналист CNBC Фил Лебо, который побывал на презентации: «Мне очень понравилось читать отклики на него в газетах, там есть все: от «суперстранного дизайна — кому он нужен?» до «это настолько радикально, что покупатели точно найдутся». Жаркий спор. Это будет очень узкопрофильная нишевая машина, а может, Cybertruck перевернет всю индустрию пикапов. Кто-то считает и так, но не я».

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Купить Cybertruck может любой желающий — на сайте можно оставить заявку на предзаказ. Цена — от $40 тыс., то есть 2,5 млн руб. Но за эти деньги на машине будет только один аккумулятор, без подзарядки его хватит на 400 км, а в максимальной комплектации за $70 тыс. он проедет все 800 км. Машина мощная: до 100 км/ч разгоняется за 3 сек.

Но кто ее потенциальный покупатель? Отвечает директор агентства «Инфомост» Борис Рыбак: «Я видел эту штуку, она, конечно, очень необычная, но у меня нет никакой информации, для чего это проектировали. Может быть, он для военных. Cybertruck — это, вообще, удивительная вещь, она и выглядит действительно футуристически, и, видимо, для каких-то футуристических задач разработана».

Nobody *expects* the Cybertruck pic.twitter.com/khhYNFaVKs — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Вообще, если рассуждать серьезно, то аналитики говорят, что перспективы у Cybertruck на рынке невысокие. Аналоги от Ford и General Motors называют более надежными, к тому же они дешевле, хотя на презентации их моделей такого ажиотажа, конечно, не было.

Серийное производство Cybertruck запланировано на 2021 год.