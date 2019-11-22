Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Tesla Cybertruck. Фото: Tesla

Tesla Cybertruck. Фото: Tesla

Tesla Cybertruck. Фото: Tesla

Новинка сделана из высокопрочной нержавеющей стали. Кузов-экзоскелет, по заявлению основателя американского автопроизводителя Илона Маска, способен противостоять выстрелам из 9-мм пистолетов. Стекла новинки также усилены по сравнению с другими пикапами. Машина в базовой комплектации оснащена крышкой грузового отсека с электроприводом и выдвижной аппарелью для загрузки кузова. Предусмотрено опускающееся стекло для доступа в отсек из салона автомобиля.

Шестиместный пикап имеет традиционный для Tesla интерьер с большим вертикальным сенсорным экраном в центре передней панели. С тачскрина можно управлять всеми системами автомобиля, включая фирменный автопилот, ассистент вождения с прицепом и автопарковку.

В базовой комплектации Cybertruck будет оснащаться пневмоподвеской с регулировкой дорожного просвета и системой поддержки зарядных станций мощностью до 250 кВт. Технические характеристики электромобиля не раскрыты, но известно, что в продажу пикап поступит в трех версиях: одномоторной заднеприводной (запас хода до 400 км, максимальная скорость — 177 км/ч), двухмоторной полноприводной (запас хода до 480 км, максимальная скорость — 193 км/ч) и трехмоторной полноприводной (запас хода до 800 км, максимальная скорость — 209 км/ч).

Производство Tesla Cybertruck начнется в 2021 году с базовой модели, а топовый вариант появится на конвейере в 2022 году.