США ввели санкции против иранского министра

США внесли в санкционный список министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми. Минюст США считает, что иранский министр причастен к «широкомасштабной цензуре в интернете», говорится в пресс-релизе ведомства.

Американская сторона называет господина Джароми сторонником цензуры и обвиняет его в слежке за оппозицией. Ранее в Иране на фоне протестов отключали доступ в интернет.

Протесты в Иране начались в из-за повышения цен на бензин и охватили практически всю страну. Власти США поддержали участников акций. Власти Ирана в ответ назвали действия американской стороны «подрывом безопасности».

Подробнее о протестах читайте в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».