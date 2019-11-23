Чемезов: «Ростех» ведет тяжелые переговоры со Сбербанком и ВТБ по долгам ОАК

Государственная корпорация «Ростех» ведет переговоры о реструктуризации долгов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) со Сбербанком и ВТБ, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов. По его словам, переговоры идут тяжело.

«Переговоры ведем. Продвигается тяжело. Сумма большая, и, конечно, сложно решить, каким образом все это закрывать»,— сказал господин Чемезов (цитата по ТАСС). Он также сообщил, что 350 млрд руб проблемной задолженности ОАК образовались за счет старых кредитов, полученных в еще 1990-ых годах. «Наверное, все банки вряд ли смогут на себя взять... Часть, может быть, бюджет (возьмет.— “Ъ”), (частично.— “Ъ”) реструктурировать долг, еще какие-то варианты. Решить однозначно вопрос невозможно»,— рассказал глава «Ростеха».

В октябре “Ъ” писал о вариантах развития ОАК, обсуждаемых «Ростехом». Все они включают госсубсидии на 350 млрд руб. для погашения безнадежных долгов. Среди других мер — сокращение производственных площадей, штата и конструкторских бюро, внедрение системы постпродажного обслуживания военных самолетов.

Подробнее о будущем ОАК — в материале “Ъ” «"Ростех" рисует авиалинии».