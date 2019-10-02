«Ростех» рисует авиалинии

“Ъ” выяснил, какие варианты развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) обсуждает «Ростех». Все они включают госсубсидии на 350 млрд руб. для погашения безнадежных долгов. Среди других мер — сокращение производственных площадей, штата и конструкторских бюро, внедрение системы постпродажного обслуживания военных самолетов. Одной из самых неоднозначных идей выгладит создание на базе государственной лизинговой ГТЛК авиакомпании только с SSJ 100 и МС-21. По информации “Ъ”, многие, в том числе министр транспорта Евгений Дитрих, оценивают этой предложение скептически. Эксперты разделяют их сомнения.

По информации “Ъ”, «Ростех», который к весне 2020 года должен завершить полуторагодовой этап поглощения ОАК, подготовил для рассмотрения правительством три варианта развития корпорации. Все они в качестве первоочередной меры подразумевают получение из бюджета 350 млрд руб., которые должны закрыть безнадежные долги: 182 млрд руб. убытков прошлых лет, 63 млрд руб. непокрытых инвестиций в НИОКР, 59 млрд руб. невыполненных обязательств заказчиков и 46 млрд руб.— облигации ОАК, выпущенные для покрытия дефицита в 2011 году. По данным “Ъ”, общий банковский долг ОАК по состоянию на август составлял 509 млрд руб. В случае получения субсидии он сократится до 159 млрд руб., из которых 89 млрд руб. затем также потребуется реструктурировать.

Первый вариант развития авиапрома кроме выделения бюджетных средств предполагает очистку балансов предприятий от непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых производственных площадей, приведение складских запасов в соответствие с производственной программой. Эти меры, считают в «Ростехе», улучшат финансовое состояние ОАК, но не решат проблемы в корне из-за «недостаточной загрузки и избыточной численности персонала», и через несколько лет авиапрому вновь потребуется господдержка.

Второй вариант предполагает сокращение числа предприятий конечной сборки и агрегатных заводов, а также значительной доли персонала (в 2018 году на оплату труда пришлось около 60% расходов ОАК, или 89,4 млрд руб.). Эти меры позволят без увеличения объемов заказов достичь безубыточности путем резкого сокращения масштабов отрасли.

В госкорпорации считают нужным снизить число низких переделов на авиазаводах, сократив их мощности и персонал, аналогичные меры предлагаются для конструкторских бюро с устранением дублирования разработок.

В третьем варианте «Ростех» помимо оптимизации рассчитывает на массированную господдержку спроса на российские самолеты. Так, предлагается создать авиакомпанию на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая бы эксплуатировала только SSJ 100 и МС-21 и обслуживала региональные перевозки. От государства потребуется также субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу.

В военном сегменте госкорпорация хочет работать с Минобороны по схеме «трейд-ин», когда министерство сдает старый самолет ОАК, получает взамен новый, а старую машину модернизируют для продажи на внешнем рынке по сниженной цене. По оценке «Ростеха», этот сценарий позволит сделать отрасль вновь прибыльной и «вернуть позиции одного из крупнейших мировых производителей авиатехники».

В самом «Ростехе» утверждают, что сейчас не рассматривают ни один из указанных сценариев как приоритетный. «С учетом реального экономического положения ОАК мы направили в ведомства максимально объективную картину и набор конкретных предложений. Отметим, что это не готовые решения, а именно сценарии»,— пояснили в «Ростехе».

Там указывают на низкую производительность труда в ОАК, которая в семь-десять раз ниже, чем у мировых конкурентов в лице американской Boeing и европейской Airbus. В ОАК заверили, что уже работают над повышением эффективности бизнеса, в том числе оптимизацией загрузки производственных мощностей и сокращением административно-управленческих издержек.

Создание авиакомпании на базе ГТЛК в «Ростехе» называют одной из мер, которая» может рассматриваться только в контексте всего комплекса действий». В Минфине “Ъ” переадресовали в Минтранс. Источник “Ъ”, знакомый с обсуждением предложений «Ростеха» в правительстве, отмечает, что министр транспорта Евгений Дитрих оценивает проект негативно. В Минтрансе подтвердили, что считают целесообразность проекта авиакомпании неочевидной. «Основной вид деятельности ГТЛК — предоставление в лизинг транспортных средств (воздушных, железнодорожных, морских, автомобильных)»,— подчеркнули в министерстве. В секретариате профильного вице-премьера Максима Акимова говорят, что знают об идее «Ростеха», но «на сегодня она не имеет финансово-экономической проработки».

Однако авиакомпания необходима для продолжения проекта SSJ 100 в принципе, считает один из источников “Ъ”. По словам другого собеседника “Ъ”, рассматривался также вариант создания при ГТЛК кэптивной компании, которая бы отдавала самолеты одному из крупных перевозчиков по схеме мокрого лизинга (с экипажем и сопутствующим техобслуживанием).

Руководитель управления машиностроения, транспорта, материалов «ВТБ Капитала» Елена Сахнова отмечает, что в мировой практике сложно найти примеры совмещения одной компанией авиаперевозок и лизинга воздушных судов, поскольку «велика вероятность конфликта интересов». Кроме того, добавляет госпожа Сахнова, у ГТЛК нет экспертов в организации воздушных перевозок, а их привлечение потребует больших ресурсов. Между тем коммерческая перспектива компании с парком только российского производства, по ее мнению, «не просматривается» из-за низкого налета часов российскими судами.

Герман Костринский