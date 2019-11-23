Минэкономики не намерено менять прогноз роста ВВП на 2019 год

Минэкономики не будет пересматривать свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году (1,3%), заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин. Ранее на этой неделе Минэкономики сообщило об ускорении роста ВВП РФ с 1,9% в сентябре до 2,2% в октябре. Однако это не повлияет на итоговый прогноз, отметил господин Орешкин.

По мнению министра, «ни менять ничего, ни уточнять абсолютно не нужно», потому что это «бесполезно». «Любая статистика, особенно такая сложная как ВВП,— всегда узнаем фактические данные спустя год только. Поэтому здесь очевидно, что мы находимся где-то около нашего прогнозного значения (по году), а вот где точно — узнаем позже»,— объяснил Максим Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Росстат и Минэкономики разошлись в оценке роста ВВП в третьем квартале 2019-го. По данным Росстата, рост составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза министерства, которое оценивало рост за квартал в 1,9%.

Подробности — в публикации “Ъ” «ВВП вырос оптом».