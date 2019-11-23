Как тратятся на День благодарения в США и что заставляют носить японцев в офисе Любопытные сообщения и исследования 18–22 ноября

Подкаблучницы поневоле

Каждая десятая компания в Японии требует от своих сотрудниц носить туфли на каблуках определенной высоты. Об этом говорится в исследовании, проведенном Японской конфедерацией профсоюзов. Подобная корпоративная политика вызывает все больше неприятия в стране. В японских соцсетях даже появился специальный хэштег #KuToo по аналогии с зародившимся в США движением #MeToo против половой дискриминации. Хэштег обыгрывает схожесть японских слов «туфли» (kutsu) и «боль» (kutsuu). Какие еще элементы дресс-кода действуют в японских офисах — в материале “Ъ”.

Не индейкой единой

День благодарения — один из главных национальных праздников в США. Cогласно исследованию YouGov, в этом году отмечать его 28 ноября собираются 75% жителей страны. Традиционно День благодарения празднуют за большим домашним ужином, во время которого 86% опрошенных в этом году традиционно будут поедать фаршированную индейку. Что помимо нее закупают на День благодарения американцы — в материале “Ъ”.

Книжные черви выходят онлайн

В 2018 году большинство американцев (72%) прочли хотя бы по одной книге. По данным Pew Research Center, наиболее популярным форматом для чтения остаются печатные книги: две трети опрошенных (65%) заявили, что за прошедший год читали именно их, еще четверть респондентов прочитали что-то в электронном формате. Каждый пятый прослушал хотя бы одну аудиокнигу. Как менялись предпочтения американцев по книжным форматам — в материале “Ъ”.

Хранить страшно, выкинуть жалко

Среднестатистический британец каждую неделю тратит на продукты 61 фунт стерлингов (около 5 тыс. руб.). Но вовремя съесть купленное получается не всегда — испортившаяся еда зачастую оказывается в мусорном ведре. На этом жители Великобритании еженедельно теряют почти по 9 фунтов. Чаще всего британцы выбрасывают скисшее молоко — 33% считают его лидером «просрочки». Какие просроченные продукты готовы есть британцы — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артём Косенок, Ольга Шкуренко