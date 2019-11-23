Что помимо индейки закупают на День благодарения американцы

День благодарения — один из главных национальных праздников в США. В этом году, согласно исследованию YouGov, отмечать его собираются 75% жителей страны. Праздник уходит корнями к первым американским переселенцам и отмечается в США каждый четвертый четверг ноября (в 2019 году выпадает на 28 ноября). В этот день американцы благодарят Бога, семью и друзей за свое благосостояние и доброе к ним отношение. Традиционно День благодарения отмечают за большим домашним ужином, во время которого 86% опрошенных в этом году традиционно будут поедать фаршированную индейку.

На индейку уходит почти половина праздничных продуктовых трат, средний размер которых в 2019 году оценочно составляет $48,9 (около 3,1 тыс. руб.). По данным Американской федерации фермерских бюро, еще в начале 2000-х стоимость продуктов для классического ужина на День благодарения немногим превышала $30, но уже к 2015 году перевалила за $50. При этом стоимость 16-фунтовой индейки (около 7,3 кг) за последний год снизилась на 91 цент — до $20,8. Впрочем, цена на остальные компоненты ужина растет. В частности, почти на 10% за год выросли цены на один из самых популярных праздничных гарниров — батат, или сладкий картофель, который будет на столе у 51% американцев. Столько же будут есть обычное картофельное пюре, а около четверти предпочтут употребить с индейкой булочки и брусничный или клюквенный соус.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».