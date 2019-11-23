В каких форматах читают книги в США

В 2018 году большинство американцев (72%) прочли хотя бы по одной книге. По данным Pew Research Center, наиболее популярным форматом для чтения остаются печатные книги: две трети опрошенных (65%) заявили, что за прошедший год читали именно их, еще четверть респондентов прочитали что-то в электронном формате. Каждый пятый прослушал хотя бы одну аудиокнигу.

Исследование проводилось среди 1,5 тыс. американцев, и более трети (37%) из них сообщили, что читают исключительно печатную продукцию, тогда как 28% помимо этого также пользуются электронным форматом. Лишь 7% респондентов сказали, что читают книги только в электронном виде. Более четверти американцев (27%) вообще признались, что за год не прочитали (и не прослушали) ни одной книги.

Популярность электронных и аудиокниг растет. Так, в 2010 году хотя бы одну книгу в электронном формате прочли 17% опрошенных и еще 11% слушали аудиокнигу, а в 2015 году таких нашлось уже 28% и 14% соответственно. Интересно, что мужчины читают меньше, чем женщины. Так, за 2018 год прочли хотя бы одну книгу любого формата 67% мужчин и 76% женщин.

Вопреки массовому развитию интернета и гаджетов печатные книги по-прежнему остаются многомиллиардным бизнесом, а его доходы растут. По данным Ассоциации американских издателей, выручка от продажи печатных книг в США с 2017 по 2018 год выросла на $0,34 млрд — с $7,49 млрд до $7,83 млрд.

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