В Японии растет недовольство офисным дресс-кодом

Каждая десятая компания в Японии требует от своих сотрудниц носить туфли на каблуках определенной высоты. Об этом говорится в исследовании, проведенном Японской конфедерацией профсоюзов. Подобная корпоративная политика вызывает все больше неприятия в стране, и уже несколько десятков тысяч человек подписали петицию с требованием ее отмены. В японских соцсетях даже появился специальный хэштег #KuToo по аналогии с зародившимся в США движением #MeToo против половой дискриминации. Хэштег обыгрывает схожесть японских слов «туфли» (kutsu) и «боль» (kutsuu).

Комментируя результаты исследования, представители профсоюза подчеркнули, что компании не должны устанавливать специальные требования как для женщин, так и для мужчин. В опросах принимали участие по 500 работников обоих полов, и 57% респондентов заявили, что на их работе действуют определенные правила в отношении внешнего вида. В частности, женщины обязаны краситься (об этом заявили более 8% респондентов), а мужчины — носить строгие костюмы (11%). Как выяснилось, наиболее часто требования к внешности предъявляются в гостиничном бизнесе и сфере услуг (87%), а также в финансах и страховании (около 70%). Самый низкий уровень требований к внешности — в сфере строительства (33%). При этом более чем каждый третий опрошенный (36%) считает, что с подобными правилами и требованиями на рабочем месте «ничего не поделаешь». И лишь 12% открыто заявляют, что они неуместны.

Стоит отметить, что сами японки считают внешний вид далеко не главным фактором, который помогает продвинуться по карьерной лестнице. Как показало недавнее исследование компании Ipsos, на первые места женское население страны ставит такие факторы, как компетентность в своей сфере, ум и упорство. Внешний вид входит в топ-3 главных факторов, способствующих успешности женщины, лишь в 2 из 28 стран, принявших участие в опросах,— Венгрии и России.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».