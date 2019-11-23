Какие продукты чаще всего портятся в домах британцев

Среднестатистический британец каждую неделю тратит на продукты 61 фунт стерлингов (около 5 тыс. руб.). Но вовремя съесть купленное получается не всегда — испортившаяся еда зачастую оказывается в мусорном ведре. На этом жители Великобритании еженедельно теряют почти по 9 фунтов. Чаще всего британцы выбрасывают скисшее молоко — 33% считают его лидером «просрочки». В числе других часто портящихся продуктов оказались йогурт, масло и сыр. Об этом говорится в исследовании компании OnePoll, в опросах которой поучаствовали 2 тыс. человек.

Опрос показал, что каждый третий британец (33%) с удовольствием употребляет в пищу продукты, чей срок годности недавно истек. В частности, 61% могут пить молоко, просроченное на один–четыре дня, а 15% готовы увеличить этот срок до восьми дней. Кроме того, респонденты считают, что сыр можно безопасно есть спустя и десять дней.

Когда речь заходит о способах хранения продуктов, более половины (60%) британцев говорят, что держат яйца в холодильнике. Более трети опрошенных предпочитают держать шоколад и другие сладости также в холодильнике. Почти половина (42%) не хранят в холоде хлеб, а 30% оставляют храниться при комнатной температуре даже майонез. Выяснилось также, что две трети британцев не знают, что воздействие света может ускорить порчу продуктов. И только каждый десятый респондент сказал, что ему это точно известно.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».