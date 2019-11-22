От проверок предпринимателей перейдут к проверкам соблюдения их прав

Генпрокурор России Юрий Чайка анонсировал масштабные проверки соблюдения прав бизнесменов в 2020 году и пообещал проводить личные встречи с предпринимателями в регионах, чтобы получать информацию «из первых рук». Сегодня такая встреча прошла в Екатеринбурге. Предпринимателей волновали проблемы неисполнения госконтрактов и необоснованные проверки силовиков. Из-за многочисленных жалоб на действия прокуратуры Челябинская область стала самым проблемным регионом в УрФО.

Встреча генпрокурора Юрия Чайки и предпринимателей УрФО прошла в отеле Hyatt в Екатеринбурге. В ней приняли участие 17 человек, включая самого генпрокурора и его заместителей. Предполагалось, что общение пройдет без рамок и ограничений, чтобы представители бизнеса смогли задать вопросы разного масштаба и значения. Однако, как пояснили участники встречи, вопросы для общения были заранее подготовлены и согласованы: «Где-то уже предписания прокуратуры есть».

Уральских бизнесменов больше всего волновали нескончаемые проверки силовиков. Представителя горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) возмутили действия должностных лиц областного министерства экологии и местных органов МВД, которые часто проводят проверки и штрафуют компанию. Генпрокурор пообещал направить в Челябинск сотрудников центрального аппарата прокуратуры для проверки по факту многочисленных жалоб на необоснованные проверки. «В первом полугодии 2019 года за различные нарушения при проведении проверок к ответственности привлечены более 1 тыс. должностных лиц контролирующих ведомств»,— отметил он.

Как отмечают участники встречи, Челябинская область была признана самым проблемным регионом в УрФО.

«Там было много нареканий и к действиям прокуратуры. Они даже поменяли руководителя для усиления качества работы»,— сообщил собеседник «Ъ-Урал». По его словам, Свердловская область находится у генпрокурора «на хорошем счету».

Кроме того, бизнесмены жаловались на проблемы с выполнением условий государственно-частного партнерства и расчетом по госзакупкам.

Предприниматели из Курганской области рассказали о проблеме с оплатой госконтракта по поставке молока. Общая сумма договора составила 16 млн руб. «Для них это большая проблема, так как они должны заплатить фермерам, переработчикам молока и работникам. Просроченная задолженность была около 1,5 млн руб. После обращения в прокуратуру уменьшилась до 900 тыс. руб.»,— сообщил руководитель свердловского отделения «Опора России» Илья Тыщенко. Еще один вопрос касался схемы размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге. «Киоски в схему включены, а договора нет. И человек не понимает, законно объект стоит или нет»,— рассказал собеседник «Ъ-Урал». «Когда говорили об этих проблемах, генпрокурор отмечал, что проблемы повсеместные и встречаются во всех регионах страны»,— добавил господин Тыщенко.

В конце встречи генпрокурор рассказал, что следующий год будет объявлен «Годом предпринимательства». В честь этого по стране пройдут масштабные проверки соблюдения прав малого и среднего бизнеса. Он выразил уверенность в том, что такие проверки «правильно будет проводить во взаимодействии с предпринимательским сообществом и его общественными объединениями».

Юрий Чайка также выступил за продолжение формата личных встреч с бизнесменами, который дает возможность получить информацию «из первых рук» и оперативно решать возникающие проблемы. В 2020 году личные приемы запланированы в Приволжском, Северо-Западном, Южном федеральных округах.

Анастасия Реутова, Екатеринбург