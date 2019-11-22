Юрий Чайка: прокуроры вернули бизнесу 47 млрд рублей

После прокурорского реагирования предпринимателям России по государственным и муниципальным контрактам было возвращено свыше 47 млрд руб. долгов. За полтора года усилиями прокуроров бизнес-структуры были избавлены от необходимости проведения 300 тыс. проверок. Об этом на встрече с бизнесом в Екатеринбурге рассказал генпрокурор Юрий Чайка.

По его словам, в УрФО за последние четыре года перед предпринимателями погашена задолженность в размере 8,5 млрд руб. «На днях была запущена платформа "Бизнес навигатор". Образован прием обращений малого и среднего бизнеса, который проверим и добавим в план проверок. Сейчас идут технические мероприятия по подготовке платформы»,— добавил он.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что «Бизнес навигатор» дает возможность предпринимателям оставить жалобу, которая уйдет в генпрокуратуру. По его словам, прокуратура заинтересована в защите прав и интересов представителей малого и среднего бизнеса. «Постоянно проводятся мероприятия прокурорского реагирования. Все наши представления не запускаются по кругу четко рассматриваются и даются исчерпывающий ответ»,— добавил он.

Как ранее сообщал “Ъ”, Юрий Чайка будет регулярно проводить личные приемы предпринимателей в регионах. Встреча в Екатеринбурге и станет дополнением к прямой линии для бизнесменов, на которую за три года поступило уже почти 3,5 тыс. обращений и жалоб.

Подробнее об этом — в материале «Юрий Чайка пошел в бизнес»

Анастасия Реутова