Цены на вторичную недвижимость прекращают движение

В то время как в сегменте новостроек заметная положительная динамика цен сохраняется, стоимость вторичной недвижимости стагнирует. За минувший месяц вторичное жилье в России подорожало менее чем на 1%, в среднем до 66 тыс. руб. за 1 кв. м. Возможности заметно повысить цены у собственников сейчас нет: спрос оттягивает на себя первичный рынок.

Цены на рынке вторичной недвижимости перешли в режим стагнации. Согласно расчетам ЦИАН, стоимость вторичного жилья в 15 городах-миллионниках в ноябре увеличилась на 0,8% относительно октября, до 77,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В годовом выражении динамика тоже замедлилась и составила 7%. У аналитиков «Авито Недвижимость» похожие расчеты. Средняя стоимость вторичной недвижимости в России составляет 66,05 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,3% дороже, чем в октябре, и на 8,4% превышает показатель ноября прошлого года.

Согласно данным ЦИАН, самую выраженную динамику цен на вторичное жилье сейчас демонстрирует Воронеж.

За месяц квартиры в городе подорожали в среднем на 1,8%, до 51,8 тыс. руб. за 1 кв. м. В годовом выражении рост оценивается в 9%. На втором месте Краснодар, где жилье с октября стало дороже на 1,4% и сейчас стоит в среднем 64,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Это одновременно на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В «Авито Недвижимость» обращают внимание на подорожание недвижимости в Новосибирске. Сейчас вторичные квартиры здесь продаются в среднем за 73,9 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель вырос на 1,45%, а за год — на 8,9%. Лидером по снижению цен, по расчетам аналитиков, стал Саратов, где за месяц квартиры подешевели на 0,73%, до 44,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Москве аналитики «Авито Недвижимость» заметили небольшое снижение средних цен на вторичное жилье.

Согласно их расчетам, в среднем недвижимость в столице сейчас выставлена на продажу по цене 222,27 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,3% ниже значения октября. В ЦИАН такого тренда пока не отмечают, но тоже говорят о небольшом колебании. По данным сервиса, вторичное жилье в Москве стоит в среднем 209,2 тыс. руб. за 1 кв. м, за месяц показатель вырос на 0,7%, за год — на 6%. В Санкт-Петербурге за месяц цены на жилье никак не изменились. По данным «Авито Недвижимость», квартиры в городе продаются в среднем по цене 134,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

Динамика цен на рынке вторичной недвижимости в Москве и крупнейших городах России Город Средняя стоимость вторичной недвижимости в ноябре 2018 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Средняя стоимость вторичной недвижимости в октября 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Средняя стоимость вторичной недвижимости в ноябре 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Динамика в ноябре относительно октября Динамика в ноябре относительно аналогичного периода прошлого года Москва 197,3 207,7 209,2 0,70% 6% Санкт-Петербург 118,8 126,9 126,9 0,00% 7% Нижний Новгород 66,8 72 72,4 0,60% 8% Казань 78,2 83,5 84,4 1,10% 8% Самара 61,1 62,9 63,5 1,00% 4% Уфа 68,2 72,6 73,3 1,00% 7% Краснодар 59,7 63,8 64,7 1,40% 8% Волгоград 49,1 52,1 52 –0,2% 6% Воронеж 47,5 50,9 51,8 1,80% 9% Екатеринбург 70,9 74 74,6 0,80% 5% Красноярск 56,3 62,5 63,2 1,10% 12% Новосибирск 68 72,6 73 0,60% 7% Омск 45,1 47,8 47,9 0,20% 6% Пермь 56,4 60,2 60,7 0,80% 8% Челябинск 41 41,2 41,5 0,70% 1% Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов прогнозирует, что в ближайшее время стагнация цен на рынке вторичного жилья сохранится. Ипотечные ставки начали снижаться — такая тенденция всегда приводит к увеличению спроса на новостройки, которые могут оттягивать на себя часть спроса со вторичного рынка. «В такой ситуации повышать цены продавцам квартир на вторичном рынке вряд ли будет выгодно»,— объясняет господин Попов. Сокращение темпов роста стоимости до конца года прогнозируют и в «Авито Недвижимость».

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко называет городами, в которых сохраняется тенденция к росту стоимости вторичной недвижимости, Екатеринбург, Ижевск, Самару, Казань, Пермь и Калугу. «Новостройки за последние месяцы здесь сильно выросли в цене, спрос смещается на вторичный рынок»,— объясняет эксперт. Он добавляет, что во многих регионах застройщики не смогли перейти на проектное финансирование, часть строек остановилась — это приводит к сокращению объема предложения на вторичном рынке и может способствовать росту недоверия к застройщикам.

Александра Мерцалова