Вторичный рынок пополнился спросом

Постепенная переориентация покупателей с новостроек на вторичное жилье стимулирует умеренный рост его стоимости. В октябре в среднем по России такая недвижимость подорожала на 1,7%, почти достигнув отметки в 67 тыс. руб. за кв. м. Лидерами по росту цен остаются региональные центры: заметнее всего в октябре росли цены на жилье в Перми. В Москве динамика оказалась скромнее, но квартиры по-прежнему стоят почти в четыре раза дороже, чем в среднем по стране.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в России в октябре составила 66,98 тыс. руб. за кв. м: это на 1,7% выше показателя сентября и на 9,9% превышает уровень аналогичного показателя прошлого года. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость».

В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.

Согласно данным ЦИАН, наиболее заметно в октябре подорожали квартиры в Перми — на 1,4% (до 60,42 тыс. руб. за кв. м), в Челябинске — 1,2% (41,8 тыс. руб.) и Уфе — 1% (72,63 тыс. руб. за кв. м).

Лидером по динамике цен в годовом выражении, согласно подсчетам «Авито Недвижимость», остается Казань: в октябре квартиры здесь выставлялись на продажу в среднем по цене 83,04 тыс. руб. за кв. м, что на 14,6% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года. На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.). Хотя в годовом выражении оба города по-прежнему демонстрируют заметную положительную динамику, прибавив в цене 8,7% и 8,3% соответственно.

Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупных городах России Город Средняя стоимость 1 кв. м в октябре 2018 года (руб.) Средняя стоимость 1 кв. м в сентябре 2019 года (руб.) Средняя стоимость 1 кв. м в октябре 2019 года (руб.) Динамика октябрь 2019/сентябрь 2019 Динамика октябрь 2019/октябрь 2018 Москва 194 148 207 059 208 811 0,80% 7,60% Санкт-Петербург 117 559 124 631 125 676 0,80% 6,90% Нижний Новгород 66 560 71 760 71 822 0,10% 7,90% Казань 76 102 83 006 83 504 0,60% 9,70% Самара 61 114 63 221 63 638 0,70% 4,10% Уфа 67 550 71 908 72 630 1,00% 7,50% Краснодар 59 341 64 888 64 491 -0,60% 8,70% Волгоград 48 975 51 350 51 570 0,40% 5,30% Воронеж 46 818 50 969 50 712 -0,50% 8,30% Екатеринбург 70 588 74 072 74 543 0,60% 5,60% Красноярск 55 659 62 612 62 967 0,60% 13,10% Новосибирск 67 411 72 667 73 072 0,60% 8,40% Омск 44 830 47 827 48 073 0,50% 7,20% Пермь 56 611 59 570 60 418 1,40% 6,70% Челябинск 40 973 41 291 41 793 1,20% 2,00% открыть таблицу в новом окне Источник: данные аналитического центра ЦИАН

В Москве, по расчетам ЦИАН, на вторичном рынке квартиры сейчас предлагаются в среднем за 208,8 тыс. руб. за кв. м, что на 0,8% дороже, чем в сентябре, а также на 7,6% превосходит показатель октября прошлого года. В годовом выражении динамика стоимости на жилье в Москве соответствует среднему показателю для городов-миллионников, который аналитики оценивают в 7,3%. Санкт-Петербург тоже недалеко ушел от этого значения: вторичные квартиры в городе собственники рассчитывают реализовать в среднем за 125,7 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,8% дороже, чем в сентябре, и на 6,9% превышает аналогичный показатель октября прошлого года.

Тенденцию к продолжающемуся увеличению цен в «Авито Недвижимость» объясняют постепенным перетеканием спроса из-за резкого подорожания новостроек.

Аналитики объясняют, что покупатели зачастую отказываются от сделок на первичном рынке, отдавая предпочтения вторичному. Аналогичную тенденцию ранее отмечали консультанты «Метриум»: по их мнению, покупатели могут начать обращать больше внимания на вторичные квартиры из-за отсутствия доступных вариантов в новостройках.

Например, в Москве, по оценкам «Азбуки Жилья», количество лотов дешевле 7 млн руб. за два года сократилось на 61%. Вторичный рынок чувствует себя устойчивее. По данным Росреестра, согласно которым число сделок купли-продажи на нем в Москве по итогам третьего квартала сократилось на 11% относительно аналогичного периода прошлого года, количество зарегистрированных договоров долевого участия при этом снизилось почти на 19%. При этом первыми из экспозиции исчезают наиболее бюджетные лоты — этот фактор тоже может заметно корректировать среднюю цену, добавляют аналитики «Авито Недвижимость». Алексей Попов отмечает, что в дальнейшем цены на жилье будут полностью зависеть от размера ключевой ставки по ипотеке: при ее снижении они могут вырасти вслед за спросом.

Александра Мерцалова