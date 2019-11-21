«Поражает принципиальное беззаконие этого закона»

Иноагентом сможет стать любой гражданин — 21 ноября Госдума планирует принять в окончательном, третьем чтении закон, позволяющий присвоить такой статус не только СМИ, но и конкретным гражданам, если они, например, распространяют информацию изданий-иностранных агентов и получают деньги из-за границы. В случае принятия закон вступит в силу с 1 февраля следующего года. Журналист Виктор Лошак — о новой вершине российского законотворчества.

Давно понятно, что ничего так не мешает будущему страны, как ее журналисты. Только-только наш бронепоезд наберет скорость на пути к светлому вчера, как какая-нибудь статья, блог или вражий радиоголос подсыпят ему песок в топку. Так и получается, по Жванецкому: конечно, свет в конце тоннеля есть, но что же, черт возьми, наш тоннель никак не кончается?! Видимо, не найдя в России других проблем, парламент серьезно взялся за журналистов. Некоторые из них после принятия нового закона могут получить специальную отметину людей-иностранных агентов. Публике в очередной раз пытаются доказать, что у нас-то все было бы хорошо, не вмешайся коварная заграница. Увы, несмотря на все усилия парламентских спецкомиссий, социология показывает, что граждане в иностранное вмешательство верят слабо… С тем же успехом они разделят и эту новую тревогу депутатов касательно подрывной деятельности журналистов-иноагентов. Самое занятное, на мой взгляд, в аргументации авторов закона — это ссылка на опыт США. Каждый раз, слыша этот аргумент, я поражаюсь: это же, как утверждает пропаганда, наш мировой антипод, военный и политический противник, что же мы тогда его опыт копируем? «Ведомости», комментируя этот феномен, иронизируют: «уподобляемся аборигенам островных культов, во всем подражающим большим белым людям и строящим самолеты из прутьев и соломы без понимания, как на самом деле эта техника устроена и будет ли летать».

Понятно, что события развиваются в таком направлении и такими темпами, что сегодня клеймо иноагента разрешат ставить на журналистов, завтра — на режиссеров, а послезавтра и на любого другого гражданина. И тут парламентарии повторяют скорее не американцев, а «любимого» соседа Петра Порошенко, который мечтал ввести на Украине клеймо «агент влияния России».

И вот что еще поражает: принципиальное беззаконие этого закона. Всю новую историю России парламенты разных созывов боролись за то, чтобы законодательные акты оставляли минимальные щели для коррупции, т.е. не допускали ситуаций, когда у чиновников возникали варианты трактовок и, следовательно, их личных решений.

Тут же определения специально размыты, а решение о клеймлении переданы на усмотрение Минюста и МИДа, которые принимают его после взаимных консультаций.

Кое-что становится понятно из комментария парламента «Коммерсанту» о том, кто же первые кандидаты в списки иноагентов: «Если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски появления (в списке.— “Ъ”) возможны».

Самый главный толкователь нового закона — его соавтор, глава временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. Напрасно ожидать, что сенатор этот в прошлом, скажем, прокурор или полковник спецслужб. Совсем нет, это доктор экономики из Перми, в прошлом коммерсант и даже нештатный корреспондент областных газет. В «Википедии» о нем еще сказано, что господин Климов — автор многих фельетонов и «аналитических материалов сатирической направленности». Мне кажется, последний ему особенно удался. А если серьезно, хорошо, что сенатор вовремя с увлечением писать заметки покончил, иначе запросто мог бы угодить в иноагенты.