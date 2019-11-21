Деньги проследуют со всеми остановками

Правкомиссия по транспорту отправила предложенную ОАО РЖД реформу пригородных пассажирских перевозок на доработку до весны. Основной спорный вопрос — источник финансирования. Среди обсуждаемых вариантов: предложение вице-премьера Максима Акимова использовать 40 млрд руб. из средств ФНБ, отказ от выплат ОАО РЖД дивидендов или прямые субсидии из бюджета. ФАС же считает, что источниками могут стать отказ от федеральных субсидий для Московских центральных диаметров и премиального сегмента электричек, а также приватизация нескольких пригородных пассажирских компаний (ППК).

На заседании правкомиссии по транспорту, состоявшемся 20 ноября, было решено отправить актуализированную модель пригородного сообщения на доработку. Доработанная версия должна быть представлена ОАО РЖД в первом квартале 2020 года, отметил вице-премьер Максим Акимов. Срок доработки модели выбрал сам глава ОАО РЖД Олег Белозеров, рассказал “Ъ” участник заседания.

ОАО РЖД предложило правкомиссии радикально пересмотреть модель пригородных пассажирских перевозок (см. “Ъ” от 20 ноября). Новая модель предполагает отказ от приватизации ППК, ускоренную закупку новых электричек на баланс ОАО РЖД за счет прибыли холдинга и передачу их в аренду ППК. Ставка аренды должна учитывать стоимость капитала, и ее нужно так или иначе субсидировать, иначе резко вырастут тарифы на проезд.

Как рассказал “Ъ” один из участников заседания, Максим Акимов в своем выступлении говорил, что прежде, чем менять действующую модель, нужно подумать, не останется ли ОАО РЖД только с убыточными активами и следует ли отказываться от участия регионов, ведь «управлять огромной сетью, не чувствуя актуального заказа на транспортную работу и не управляя этим заказом со стороны регионов, из единого центра невозможно».

Второй вопрос, о котором говорил вице-премьер,— это высокая стоимость капитала. Эти расходы нельзя переложить ни на региональные бюджеты, ни на население: «Надо отдавать себе отчет, что никакого платежеспособного пассажира, в смысле оплаты модернизации подвижного состава, у нас не будет». По его словам, можно было бы использовать те 40 млрд руб. из ФНБ, которые изначально выделялись на закупку локомотивов. Другой источник помимо субсидий — это прибыль ОАО РЖД. Однако ее можно будет использовать только после того, как будут определены долгосрочные требования к ОАО РЖД по дивидендам.

Максим Акимов, вице-премьер, 20 ноября Рассмотрели модель модернизации подвижного состава в пригородном сообщении... Планируем обратиться к руководству страны для того, чтобы привлечь средства ФНБ

Альтернативное мнение по модели пригородных перевозок высказала ФАС. Как сообщается в письме главы службы Игоря Артемьева Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху (такую же позицию служба заняла и на правкомиссии), ФАС видит в предложениях ОАО РЖД ряд системных недостатков. Так, концепция предполагает увеличение арендных ставок ППК в 1,8 раза, что повлечет за собой необходимость увеличения тарифов на проезд в электричках «в 1,75 раза или соответствующее увеличение бюджетных расходов субъектов РФ». Поскольку ЦППК закупает новый подвижной состав на себя, основная нагрузка «ляжет на нестоличные бюджетно-дефицитные регионы». Нужна поддержка федерального бюджета, пишет господин Артемьев.

Чтобы изыскать средства, ФАС предлагает вывести часть пригородных перевозок из-под федеральной субсидии 99% затрат на использование инфраструктуры. Так было сделано с МЦК, которое финансируется только бюджетом столицы, так же предлагается поступить с Московскими центральными диаметрами, а также с электричками повышенной комфортности и экспрессами. Вторая мера — приватизация двух-трех ППК, например, в Петербурге или Краснодарском крае. Третья — оплата обновления подвижного состава за счет экономии от применения надбавки в 1,5% к грузовому тарифу. ОАО РЖД фактически потратило 1,2%, и ФАС на 2020 год должна вычесть из надбавки сэкономленную сумму в 4,2 млрд руб., но, если правительство поручит, может не уменьшать, предписав ОАО РЖД потратить эту сумму на пригород. В ФАС подтвердили подлинность письма.

Программа закупок подвижного состава, предложенная ОАО РЖД, выглядит очень амбициозной, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, потребность в этом неочевидна с учетом развития автобусных перевозок. Что касается источников финансирования, эксперт предлагает приватизировать несколько ППК, с тем чтобы привлечь частный бизнес туда, где безубыточность может быть достигнута.

Наталья Скорлыгина