Предустановка ПО обеднит российский бюджет

Из-за «закона против Apple» российский бюджет может потерять 40 млрд руб. Об этом “Ъ FM” сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО), который приняли накануне в третьем чтении, может вынудить Apple уйти с российского рынка, и это ударит по экономике, уверены в АКИТ. Так ли это? И что грозит пользователям? Об этом Иван Якунин.

Вопрос о том, уйдет Apple или останется, до сих пор не решен. “Ъ FM” отправил запрос в компанию, но ответа не последовало. Сейчас компания не предустанавливает никакие приложения от сторонних разработчиков. Допустим, она согласится исполнить закон — это потребует дополнительных производственных мощностей, и устройства подорожают, говорит гендиректор компании Redmadrobot Алексей Макин. Он разработал мобильные приложения для нескольких крупных российских компаний: «Даже если гипотетически предположить, что наша страна заставит производителей делать предустановленные приложения конкретно под одну страну, то им надо будет просто сделать еще один процесс сборки телефона. Вы представляете, там поменяется и упаковка, и логистика — это все однозначно повлияет на цену.

Но надо понимать, что доля российского рынка в общих продажах Apple сейчас меньше 1%.

Это несопоставимые затраты. Я думаю, что Apple на это не пойдет, у нее ни в одной стране, куда компания поставляет продукцию, нет такого».

Вариант второй — Apple не согласится исполнять закон. Скажет ритейлерам: хотите — покупайте в прежней конфигурации, но у последних связаны руки, так как штрафы за неисполнение закона о предустановке ПО распространяются и на них. А это до 200 тыс. руб. штрафа с каждого чека, рассказал “Ъ FM” соавтор законопроекта, единорос Алексей Канаев: «Штрафовать продавцов в случае неисполнения этой нормы потребуется исходя из логики правоприменения, по каждой транзакции, каждой сделке, то есть с каждого проданного телефона. Закон “О защите прав потребителей” зарекомендовал себя хорошо, его нормы понятны, они контролируются, и поэтому я не вижу сложностей с исполнением данного закона».

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Судя по всему, никто на такой риск идти не захочет. Иначе сумму штрафа надо будет сразу закладывать в стоимость устройства, и без того недешевый iPhone придется продавать втридорога. Из этого следует вывод, что Apple действительно может уйти. Ритейлеры прямо об этом не говорят, но намекают. Вот что “Ъ FM” сообщила пиар-директор группы «М.Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева: «Непродуманные правила предустановки могут повлечь существенные изменения структуры рынка и вызвать недовольство потребителей и ограничения для российских пользователей в ассортименте девайсов и доступа к технологиям. Мы надеемся, что в правилах предустановки, которые будут разработаны, учтут текущие технические и экономические реалии российского рынка».

Допустим, гаджеты от Apple пропадут из розничной торговли. Что дальше? Одни участники рынка опасаются, что появится контрабанда «серых» iPhone без гарантий и с неоправданной наценкой. Другие ожидают шопинг-туров за iPhone в соседнюю Белоруссию. Но на самом деле все будет гораздо проще, прогнозирует президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов: «Объем Apple в России — это около 200 млрд руб. Если мы берем в рассчете на один НДС, который сейчас взымается со всех таких товаров, это около 40 млрд руб. Эти 40 млрд руб. наше государство совершенно точно больше не получит.

Преимущество получат трансграничные каналы торговли.

Продукция Apple будет точно так же продаваться только напрямую из зарубежных интернет-магазинов. В Китае она будет стоить дороже, чем у нас, а в Соединенных Штатах она как раз будет стоить дешевле. Но в то же время это будут товары, не адаптированные под Россию. То есть будут ноутбуки, например, только с английской клавиатурой, розетка будет не на тот точно рассчитана».

К ценнику нужно будет только прибавить стоимость доставки и таможенную пошлину. И приготовиться ждать несколько недель, пока посылку доставят. Хотя, конечно, еще ничего не решено: законопроект должны еще одобрить Совет федерации и президент. Если это произойдет, можно предположить, что 30 июня, за сутки до вступления закона в силу, у магазинов электроники выстроятся очереди. Хотя никаких новинок в этой истории не будет.

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