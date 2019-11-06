Вопрос о предустановке ПО обошел бизнес Почему Госдума не поинтересовалась мнением игроков рынка при разработке законопроекта

Мнения российских участников рынка о предустановке отечественного софта на мобильные устройства разделились. Документ приняли в Госдуме в первом чтении. Если он вступит в силу, на каждом смартфоне, компьютере и телевизоре с функцией Smart TV, продающемся в России, должны будут изначально устанавливать отечественные приложения. В профессиональном сообществе “Ъ FM” заявили, что с участниками рынка инициативу никто не обсудил. Тему продолжат Александр Рассохин и Анна Пестерева.

Законопроект о российском программном обеспечении сразу получил славу спорной инициативы. Хотя, казалось бы, депутаты руководствуются благими намерениями. Пусть у каждого будет выбор: Google или «Яндекс», Facebook или «ВКонтакте», Instagram или «Одноклассники». Заодно и российских разработчиков можно поддержать.

Звучит хорошо, только опять в Госдуме никого не спросили, сетует представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов: «Для разработчиков софта это становится антистимулом в развитии. Единственная задача теперь будет попасть в список. Есть операционная система закрытая, там не предустанавливаются никакие сторонние программы, кроме программ самого разработчика.

Здесь есть вероятность, что производители таких устройств уйдут из России».

Список рекомендованных к установке приложений должно разработать правительство. Но примерный вариант уже есть — самые популярные и конкурентоспособные программы выбрал Институт развития интернета. Лидером сразу по нескольким направлениям ожидаемо оказался «Яндекс» — у компании есть собственные браузер, онлайн-карты, музыкальный сервис. В IT-гиганте инициативу депутатов комментируют осторожно. Там заявили “Ъ FM”, что «технические детали нового регулирования должны быть тщательно проработаны».

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В примерном списке есть и российские антивирусные программы Dr.Web и «Лаборатория Касперского». Представители последнего настроены оптимистично. Руководитель управления интеллектуальной собственности и антитраста компании Надежда Кащенко говорит, что новые правила помогли бы «Лаборатории Касперского» получить дополнительную долю рынка: «У нас достаточно серьезные позиции, и мы будем рады, если потребители смогут иметь прямой доступ к нашим приложениям после введения такого закона, когда программное обеспечение будет предустановлено. Я думаю, потребителей продукта станет больше».

Многие российские приложения устанавливаются производителями на мобильные устройства уже сейчас. Среди них, например, электронные карты 2ГИС. Разработка новых правил нуждается в согласовании с рынком, иначе можно навредить отечественным разработчикам, уверен директор по маркетингу 2ГИС Артем Кудзев: «Сейчас в законопроекте нет ключевых деталей, например, про перечень ПО и порядок предустановки, есть только общий смысл. При этом у разработчиков приложений уже имеется опыт работы с вендорами напрямую, в том числе у 2ГИС.

Вендоры зачастую сами заинтересованы ставить российские приложения на устройства для отечественного рынка.

Они видят, что эти продукты изначально знакомы аудитории, конкурентоспособны или даже выигрывают у зарубежных аналогов в точности и актуальности данных. Опыт разработчиков важно учесть, чтобы избежать возможные негативные последствия для рынка. Проработку дополнительных подзаконных актов с участием основных игроков нужно продолжать и даже форсировать, чтобы успеть продумать все ключевые детали к моменту вступления закона в силу».

Еще одна перспективная ниша — цифровое телевидение. На статус обязательного для установки приложения претендуют онлайн-кинотеатры IVI, OKKO, «Амедиатека», «Кинопоиск» и проекты от сотовых операторов.

Источник в одной из перечисленных компаний поделился с “Ъ FM” своими опасениями. Процедура создания будущего списка непрозрачна. «Это скользкая и непонятная история, которая сама по себе вызывает много вопросов» — заключил наш собеседник.

С этим замечанием согласен аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. Сильным игрокам подобные протекционистские меры ни к чему, тогда кого собрались поддерживать в Госдуме, задается вопросом эксперт: «Когда государство влезает в уже сложившийся рынок, это немножко странно и, я бы даже сказал, подозрительно. У нас есть прекрасный софт, зачем дополнительно помогать этим компаниям? Как бы в этот список не попали какие-нибудь компании, которые производят что-то не до конца качественное, но при этом бьют себя в грудь, что мы русские — с нами софт».

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Правки в законопроект о предустановке российского программного обеспечения принимаются до 18 ноября. Собираются ли в Госдуме выслушать мнение бизнеса, пока неизвестно. По крайней мере, официально ни о какой встрече не сообщается. Если документ будет принят, новые правила начнут действовать с 1 июля 2020 года, а за продажу электронной техники без установленного российского программного обеспечения появится штраф — до 50 тыс. руб. для физлиц и до 200 тыс. руб. для юрлиц.