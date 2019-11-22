Ограничения отложенного действия

Принятие в отношении высокотехнологичных бизнесов строгих законов, которые впоследствии компенсируются бесконечным откладыванием их исполнения, плотно вошло в практику российских законодателей.

Вот Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Многочисленные просьбы бизнеса обсудить документ на парламентских слушаниях были проигнорированы. Сейчас бизнес не понимает даже, кто именно должен предустанавливать софт — производитель или продавец, а также кто из них будет нести административную ответственность за невыполнение требования. Прояснят это постановления правительства, на разработку которых остается не так уж много времени — закон вступит в силу уже с 1 июля 2020 года.

С аналогичной ситуацией бизнес уже сталкивался, когда был принят сначала «закон Яровой», а затем и закон о «суверенном рунете». Подзаконные акты к ним власти разрабатывали уже после принятия самих законов, зачастую опаздывая по срокам и нарушая процедуры оценки регулирующего воздействия, на что неоднократно указывали эксперты.

В результате вступившие в силу с 1 октября 2018 года требования «закона Яровой» по хранению переговоров и сообщений абонентов не исполняются по сей день. Как поясняют источники “Ъ” в нескольких крупных компаниях, бизнес сначала согласовывал с правоохранительными органами графики исполнения, а сейчас — планы по исполнению этих графиков.

С другой стороны, важен как раз сам факт внесения подобных законопроектов, именно его бизнесу обычно предлагается трактовать как сигнал о необходимости изменений.

Так, после ожесточенных споров вокруг законопроекта об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах «Яндекс» сам объявил об изменении структуры корпоративного управления путем создания некоммерческого фонда. Автор документа депутат Антон Горелкин уже пообещал отозвать его «на доработку».

Этого, правда, до сих пор не произошло, но зато упомянутый выше законопроект о предустановке отечественных приложений был принят стремительно. А он как раз потенциально может быть на руку «Яндексу»: сейчас производители могут предустанавливать приложения «Яндекса» или Mail.ru Group на коммерческой основе, но теперь эти компании смогут получить доступ к устройствам бесплатно.

Впрочем, радоваться «Яндексу» и другим разработчикам приложений пока рано. Не исключено, что и этот закон вовсе не требует моментального исполнения и может быть погребен под многочисленными подзаконными актами и согласованиями.