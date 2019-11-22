«Умное голосование» применят на выборах депутатов в Сибири

Проект сторонников оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование» будут применять в сентябре 2020 года на выборах депутатов в Новосибирской и Томской областях. Об этом на своем сайте сообщил ближайший соратник оппозиционера Леонид Волков.

«Умное голосование» — онлайн-призыв сторонников Алексея Навального к консолидированному голосованию за сильнейшего оппонента кандидатов власти в каждом округе. Суть проекта состоит в том, чтобы предложить избирателю проголосовать за кандидата, который сможет обойти представителя «Единой России». По словам Леонида Волкова, в 2019 году 20% кандидатов «Умного голосования» получили мандаты депутатов в региональных заксобраниях и гордумах, более 50% — заняли вторые места в своих округах. «Если бы в России была бы демократическая и конкурентная многопартийная система, такой результат был бы типичным и очень хорошим»,— отметил господин Волков.

Напомним, в 2020 году пройдут выборы депутатов заксобрания Новосибирской области, горсовета Новосибирска и гордумы Томска. В областной парламент будут избираться 37 депутатов по партийным спискам и столько же по округам, в новосибирский горсовет — 40 списочников и десять одномандатников, в томскую гордуму — 20 депутатов по партийным спискам и 27 по округам.

Пока о своем намерении идти на выборы депутатов горсовета Новосибирска заявил только бывший кандидат в мэры, руководитель новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко. На выборах главы города, прошедших в сентябре 2019 года, он занял второе место и набрал около 20% голосов избирателей.

О последствиях «Умного голосования» в Москве — в материале “Ъ” «Единая Россия» пожаловалась на вмешательство извне»

Юлия Сасевич