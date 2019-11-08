«Единая Россия» пожаловалась на вмешательство извне

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский поддержал вчера версию об иностранном вмешательстве в не слишком удачные для партии выборы в Мосгордуму (МГД). Господин Метельский предположил, что на столичных выборах недоброжелатели лишь тестировали протестные технологии и к не менее сильному удару партии следует готовиться в 2021 году на выборах в Госдуму. Подготовку к удару в партии начали с перегруппировки: глава исполкома столичного отделения ЕР Олег Смолкин заявил о переходе на другую работу. Правда, по его словам, с выборами в Москве связана лишь дата принятия этого решения: уход он планировал с прошлого года, но из-за сложных избирательных кампаний мэра в 2018 году и столичного парламента в 2019-м с этим пришлось повременить.

Лидер московских единороссов Андрей Метельский открыл последнюю в этом году конференцию регионального отделения партии подведением итогов выборов в Мосгордуму: «Выборы (в МГД.— “Ъ”) были одними из самых напряженных выборов в региональный парламент с момента его существования. Так получилось, что именно в нашей избирательной повестке было вмешательство иностранных агентов и это тщательно всегда маскировалось». По мнению господина Метельского, на выборах в МГД оппозиция отработала новые технологии, включая проект «умное голосование (онлайн-призыв сторонников Алексея Навального к консолидированному голосованию за сильнейшего оппонента кандидатов власти в каждом округе.— “Ъ”)», и не менее сильный удар партии предстоит в 2021 году на выборах в Госдуму. Готовиться, по словам господина Метельского, пора уже сейчас. Сторонникам партии придется мобилизоваться так же, как это сделала в этом году оппозиция. Лидер столичных единороссов добавил, что отделению важно «иметь свою повестку» в Telegram- и YouTube-каналах, чтобы противостоять «грязи», которой поливают партию.

Позже господин Метельский пояснил, что, говоря об иностранном вмешательстве, имел в виду в первую очередь Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, который месяц назад признан «иностранным агентом». «Они не только принимали участие в выборах как организация, но еще и грубо нарушали закон,— пожаловался господин Метельский.— В "день тишины" они вовсю агитировали, вмешивались во все наши избирательные дела». Напомним, Андрей Метельский работал в МГД с 2001 года, в предыдущем созыве возглавлял фракцию ЕР и был заместителем спикера, но проиграл выборы в 15-м округе коммунисту Сергею Савостьянову. В целом выборы в Москве нельзя назвать успешными для ЕР: решение не выдвигать кандидатов от партии никак не улучшило ее результат. Лояльные власти кандидаты получили лишь 25 мандатов из 45; оппозиция увеличила свое присутствие в парламенте втрое, а во фракцию ЕР в итоге вошли 19 депутатов.

Летом в Москве из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму состоялось несколько акций протеста, в организации которых власти усмотрели иностранное вмешательство: соответствующие заявления звучали на заседаниях комиссий по иностранному вмешательству обеих палат парламента. Так, в начале октября председатель комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что главной целью попыток вмешательства в избирательную кампанию в Мосгордуму было «тестирование» умения российских властей действовать в правовом поле в условиях массовых протестов. Он не стал уточнять, кто мог стать заказчиком «тестирования», но среди «агентов влияния» назвал иностранные СМИ — Deutsche Welle и «Радио Свобода». Позднее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России также заявила о нарушениях избирательного законодательства со стороны ряда иностранных медиаресурсов.

Сразу после выборов обсуждалась возможность отставки господина Метельского с поста секретаря регионального отделения партии, но пока этого не произошло. На конференции столичного отделения ЕР на вакантные места в президиум регионального политсовета избрали руководителя департамента торговли и услуг города Москвы, первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, принимавшего активное участие в подготовке и проведении выборов, а также заместителя главы исполкома федеральной «Единой России» Максима Руднева. Господин Руднев, по данным двух источников “Ъ” в партии, является основным претендентом на позицию главы исполкома московского отделения после того, как действующий руководитель Олег Смолкин покинет свой пост. О намерения сменить место работы Олег Смолкин рассказал “Ъ”: «Я собирался сделать это еще весной 2018 года, но кампании по выборам мэра и депутатов Мосгордумы отсрочили это решение». По данным источников “Ъ” в ЕР, отставка господина Смолкина состоится в конце декабря. Они также утверждают, что это его собственное желание. На должность главы исполкома московского отделения рассматриваются и другие кандидаты, но пока источники “Ъ” оценивают шансы господина Руднева как наиболее высокие.

Елена Рожкова