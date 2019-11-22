СМИ: США могут провести новое торговое расследование против ЕС

Администрация США рассматривает возможность начала нового торгового расследования против Евросоюза на фоне отсутствия решения президента страны Дональда Трампа по введению пошлин на европейские автомобили, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Президент должен был принять решение по пошлинам до 14 ноября.

Издание добавило, что господин Трамп вряд ли будет использовать ст. 232 закона США от 1962 года, которая подразумевает введение торговых ограничений в случае опасения, что импортная продукция угрожает национальным интересам. В этом случае, по мнению Politico, будет более верным использовать ст. 301 закона о торговле 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать пошлины и лишать лицензий по ведению бизнеса с американскими компаниями.

Напомним, в 2018 году Белый дом начал обсуждать введение повышенных пошлин на импорт автомобилей из ЕС. Эту идею обосновывали национальной безопасностью. Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что ЕС будет вынужден принять ответные меры. В мае 2019 года США отложили принятие решения о введении тарифов на импортные автомобили и запчасти на 180 дней.

В июле министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что ЕС готов снизить до нуля пошлины на автомобили, которые ввозятся из Америки. ЕС и США договорились работать над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров. Позже председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил возможное введение пошлин США.

О планах Дональда Трампа обложить пошлинами иностранные автомобили читайте в материале “Ъ”.