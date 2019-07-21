Евросоюз готов снизить до нуля пошлины на автомобили из США

ЕС готов снизить до нуля пошлины на автомобили, которые ввозятся из США, сообщил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Welt am Sonntag, цитаты из которого приводит ТАСС.

«Мы заявили о готовности снизить пошлины на важные промышленные товары до нуля. Тем самым упреки в том, что американские пошлины на автомобили ниже, чем европейские, были бы опровергнуты»,— сказал господин Альтмайер.

Напомним, в 2018 году администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать введение повышенных пошлин на импорт автомобилей. Эту идею обосновывали национальной безопасностью. Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что ЕС будет вынужден принять ответные меры. В мае 2019 года США отложили принятие решения о введении тарифов на импортные автомобили и запчасти на 180 дней.